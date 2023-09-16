Выплаты для украинцев: кто может получить средства
Украинцы, которым пришлось убегать от российской агрессии во Львовскую и Ивано-Франковскую области, могут получить денежные выплаты. Соответствующую финансовую помощь оказывает Союз рабочих самаритян Германии (ASB).
Об этом сообщает Zayava Info.
Кто может получить денежную помощь
Так, на финансовую поддержку могут рассчитывать те, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и переехали в вышеупомянутые области. Также начисление выплат предусматривает отсутствие другой финансовой помощи за июль-сентябрь этого года.
Для получения финансовой помощи необходимо заполнить анкету с личными данными. На ее основе Союз рабочих самаритян Германии составит список домохозяйств, которым наиболее нужна помощь.
В заявлении должна быть следующая информация:
- адрес электронной почты;
- фото паспорта, РНОКПП, прописки, справки ВПЛ;
- полное имя и номер телефона;
- текущее место жительства;
- пол и дата рождения;
- количество членов семьи;
- общий совокупный доход семьи в месяц.
В ASB добавили, что заполненная анкета не гарантирует получения выплат. В октябре будет обработка данных, а выбранные участники программы будут индивидуально информированы о деталях. О сумме, которую должны выплатить, пока ничего неизвестно.
Напомним, что некоторые украинцы могут рассчитывать на пособие в размере 1,5 тыс. гривен. Новые денежные выплаты предусмотрены специальной программой ООН.