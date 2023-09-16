Выплаты для украинцев: кто может получить средства

Женщина держит деньги в руках. Фото: google.com

Украинцы, которым пришлось убегать от российской агрессии во Львовскую и Ивано-Франковскую области, могут получить денежные выплаты. Соответствующую финансовую помощь оказывает Союз рабочих самаритян Германии (ASB).

Об этом сообщает Zayava Info.

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Кто может получить денежную помощь

Так, на финансовую поддержку могут рассчитывать те, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и переехали в вышеупомянутые области. Также начисление выплат предусматривает отсутствие другой финансовой помощи за июль-сентябрь этого года.

Для получения финансовой помощи необходимо заполнить анкету с личными данными. На ее основе Союз рабочих самаритян Германии составит список домохозяйств, которым наиболее нужна помощь.

В заявлении должна быть следующая информация:

адрес электронной почты;

фото паспорта, РНОКПП, прописки, справки ВПЛ;

полное имя и номер телефона;

текущее место жительства;

пол и дата рождения;

количество членов семьи;

общий совокупный доход семьи в месяц.

В ASB добавили, что заполненная анкета не гарантирует получения выплат. В октябре будет обработка данных, а выбранные участники программы будут индивидуально информированы о деталях. О сумме, которую должны выплатить, пока ничего неизвестно.

Напомним, что некоторые украинцы могут рассчитывать на пособие в размере 1,5 тыс. гривен. Новые денежные выплаты предусмотрены специальной программой ООН.