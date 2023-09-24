Виплати до 3 000 грн: Верещук анонсувала допомогу для ще однієї категорії українців

Голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: УНІАН / Віктор Ковальчук

Голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала зміни термінів нарахування виплат для громадян України, що повернулися на батьківщину. Таким чином вони можуть отримати допомогу від держави.

Про це повідомляє На Пенсії.

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Виплати для ВПО

Зазначається, що в Україні щомісяця внутрішньо переміщені особи отримують фінансову допомогу — 2000 мають дорослі та 3000 — діти й люди з інвалідністю.

Однак Верещук заявила, що біженці, які повертаються додому в Україну, теж можуть розраховувати на грошову підтримку для ВПО від держави. Вона додала, що наразі уряд готує зміни до постанови №709, що регулюватимуть терміни виплат для громадян.

"Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15-30 днів, це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити. А також у нас є ще один напрямок. Наприклад, людина виїхала з Маріуполя одразу у 2022 році до Європи і проживала там, хоче повернутися, і таким людям теж будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди поверталися та знали, що можуть розраховувати на допомогу від держави", — зазначила міністрка.

Нагадаємо, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Також ми повідомляли, що в Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.

Додамо, що українці, яким довелося тікати від російської агресії у Львівську та Івано-Франківську області, можуть отримати грошові виплати. Відповідну фінансову допомогу надає Спілка робітничих самаритян Німеччини (ASB).