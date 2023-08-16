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Валюта в банках и обменниках резко подорожала: курс на 17 августа

16 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс на 17 августа – евро и доллар резко подорожали в банках и обменниках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 17 августа в покупке на уровне 39,91 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на 9 копеек. Курс американской валюты неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Курс доллара на 17 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,30 грн/€ (-0,08), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта продолжает активно дорожать. Доллар в среднем стоит 37,78 грн. В покупке — 37,13 грн (+0,10), в продаже — 37,87 (+0,11). Евро стоит в покупке 40,72 (+0,05) грн, в продаже — 41,72 (+0,07) грн.

  • ПриватБанк — 36,95 грн — 37,55 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,15 грн (+0,05) — 37,95 грн (+0,05);
  • ТАСкомбанк — 37.40 грн (+0,25) — 38,00 грн (+0,25);
  • Ощадбанк — 37,15 грн (+0,10) — 37,95 грн (-0,02);
  • Правэкс Банк — 37,35 грн (+0,15) — 37,85(+0,15) грн;
  • ОТП банк — 36,75 грн (+0,20) — 37,65 грн (+0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,00 (+0,20) грн — 37,90 (+0,20) грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась в сторону подорожания: в покупке — 37,70 (+0,20), 37,84 (+0,22) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,30 грн (+0,17), в продаже — 41,50 грн (+0,14).

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Больше о валюте

Напомним, в Национальном банке прокомментировали возможность возврата к рыночному курсу американской валюты. Там утверждают, что для отказа от фиксированного курса доллара нужно несколько предпосылок.

Также мы писали, что украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

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