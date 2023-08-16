Курс на 17 серпня — євро та долар різко подорожчали у банках та обмінниках

Валюта у банках та обмінниках різко подорожчала: курс на 17 серпня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 17 серпня у купівлі на рівні 39,91 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на 9 копійок. Курс американської валюти незмінний: коштує у купівлі — 36,56 грн.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс долара на 17 серпня
Відповідно до цих даних, євро у продажу коштує 40,30 грн/€ (-0,08), а долар — 36,93 грн.
На готівковому ринку американська валюта продовжує активно дорожчати. Долар у середньому коштує 37,78 гривні. У купівлі — 37,13 грн (+0,10), у продажу — 37,87 (+0,11). Євро коштує у купівлі 40,72 (+0,05) грн, у продажу — 41,72 (+0,07) грн.
- ПриватБанк — 36,95 грн — 37,55 грн;
- Укрексімбанк — 37,15 грн (+0,05) — 37,95 грн (+0,05);
- ТАСкомбанк — 37.40 грн (+0,25) — 38,00 грн (+0,25);
- Ощадбанк — 37,15 грн (+0,10) — 37,95 грн (-0,02);
- Правекс Банк — 37,35 грн (+0,15) — 37,85(+0,15) грн;
- ОТП банк — 36,75 грн (+0,20) — 37,65 грн (+0,15);
- Райффайзен Банк — 37,00 (+0,20) грн — 37,90 (+0,20) грн;
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта змінилася у бік подорожчання: у купівлі — 37,70 (+0,20), 37,84 (+0,22) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,30 грн (+0,17), у продажу — 41,50 грн (+0,14).
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Нагадаємо, у Національному банку прокоментували можливість повернення до ринкового курсу американської валюти. Там стверджують, що для відмови від фіксованого курсу долара необхідно кілька передумов.
Також ми писали, що українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.