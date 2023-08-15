Ринковий курс долара — в НБУ розповіли, коли слід готуватися до змін

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) прокоментували можливість повернення до ринкового курсу американської валюти. Там стверджують, що для відмови від фіксованого курсу долара необхідно кілька передумов.

Про це розповів член ради Центробанку Василь Фурман під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Повернення до політики плаваючого курсу

За словами Фурмана, на початку війни політика фіксованого курсу виправдала себе та дозволила зберегти макроекономічну стабільність в Україні, однак з часом Нацбанк поверне ринковий курс.

При цьому представник НБУ наголосив, що з огляду на довгострокову перспективу політика фіксованого курсу не буде до кінця правильною, оскільки можливе накопичення дисбалансів в економіці. Тому повернення до ринкового курсу все одно певний час буде контрольоване.

"Ситуація буде максимально контрольована. Гривня може і посилюватися, може і послаблюватися. Але висловлю свою точку зору як експерта: це будуть незначні коливання", — пояснив він.

За словами фінансиста, для ухвалення рішення про повернення до ринкового курсу необхідний збіг кількох факторів.

Надзвичайно важливі:

макроекономічна стабільність;

фінансова стабільність;

міжнародна фінансова допомога;

ситуація на фронті;

інфляція (вона зменшується);

ситуація в банківській системі.

І ще низка факторів, які у підсумку стануть передумовою для впевненого рішення про перехід на плаваючий обмінний курс, додав Фурман.

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, у вівторок, 15 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах незначно підвищився у купівлі, до 37,47, у продажу — до 37,60.

Готівковий курс також посилився: 36,99 (купівля) та 37,70 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

Джерело: Minfin

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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