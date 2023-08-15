Рыночный курс доллара — в НБУ рассказали, когда нужно готовиться к переменам

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) прокомментировали возможность возврата к рыночному курсу американской валюты. Там утверждают, что для отказа от фиксированного курса доллара нужно несколько предпосылок.

Об этом рассказал член совета Центробанка Василий Фурман во время общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Возвращение к политике плавающего курса

По словам Фурмана, в начале войны политика фиксированного курса оправдала себя и позволила сохранить макроэкономическую стабильность в Украине, однако со временем Нацбанк вернет рыночный курс.

При этом представитель НБУ подчеркнул, что, учитывая долгосрочную перспективу, политика фиксированного курса не будет до конца правильной, поскольку возможно накопление дисбалансов в экономике. Поэтому возврат к рыночному курсу все равно определенное время будет контролироваться.

"Ситуация будет максимально контролируема. Гривна может и усиливаться, может и ослабляться. Но выскажу свою точку зрения как эксперта: это будут незначительные колебания", — пояснил он.

По словам финансиста, для принятия решения о возвращении к рыночному курсу необходимо совпадение нескольких факторов.

Чрезвычайно важны:

макроэкономическая стабильность;

финансовая стабильность;

международная финансовая помощь;

ситуация на фронте;

инфляция (она уменьшается);

ситуация в банковской системе.

И еще ряд факторов, которые в итоге станут предпосылкой для уверенного решения о переходе к плавающему обменному курсу, добавил Фурман.

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, во вторник, 15 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах незначительно повысился в покупке, до 37,47, в продаже — до 37,60.

Наличный курс тоже усилился: 36,99 (покупка) и 37,70 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

Источник: Minfin

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.