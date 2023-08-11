Курс валют на 12 серпня — в Україні стрімко дорожчають долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс євро у купівлі на рівні 40,21 грн/€, що менше проти переднього дня на 14 копійок. Курс американської валюти незмінний: у купівлі — 36,56 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 40,61 грн/€, а долар, як і раніше — 36,93 грн.

Водночас на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,45 гривні (+0,04). У купівлі — 36,97 грн (+0,04), у продажу — 37,68 (+0,04). Євро коштує у купівлі 40,80 (+0,06) грн, у продажу — 41,75 (+0,09) грн.

ПриватБанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,35 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,10 грн (+0,15) — 37,77 грн (+0,02);

ТАСкомбанк — 37,10 грн (+0,10) — 37,70 (+0,05) грн;

Sense банк — 37,15 грн — 37,70 грн;

Кредобанк — 37,16 грн (+0,07) — 37,79 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Ідея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилася: у купівлі — 37,40 (+0,05), 37,50 (+0,02) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,25 грн (+0,05), у продажу — 41,45 грн (+0,02).

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Нагадаємо, У Національному банку України (НБУ) заявили про намір з 12 серпня 2023 року пом'якшити низку валютних обмежень. Регулятор пояснив головні цілі.

Також ми писали, що Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.