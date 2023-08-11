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В Украине стремительно дорожает валюта: курс на 12 августа

11 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 12 августа – в Украине стремительно дорожают доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс евро в покупке на уровне 40,21 грн/€, что меньше против переднего дня на 14 копеек. Курс американской валюты неизменен: в покупке — 36,56 грн.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,61 грн/€, а доллар по-прежнему 36,93 грн.

В то же время на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,45 гривны (+0,04). В покупке — 36,97 грн (+0,04), в продаже — 37,68 (+0,04). Евро стоит в покупке 40,80 (+0,06) грн, в продаже — 41,75 (+0,09) грн.

  • ПриватБанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,35 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,10 грн (+0,15) — 37,77 грн (+0,02);
  • ТАСкомбанк — 37,10 грн (+0,10) — 37,70 (+0,05) грн;
  • Sense банк — 37,15 грн — 37,70 грн;
  • Кредобанк — 37,16 грн (+0,07) — 37,79 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Идея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,40 (+0,05), 37,50 (+0,02) — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,25 грн (+0,05), в продаже — 41,45 грн (+0,02).

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Больше о валюте

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) заявили о намерении с 12 августа 2023 года смягчить ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.

Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

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