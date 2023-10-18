Онлайн-бизнес в Украине — Минцифры запустит платформу Etsy

Мобильное приложение. Фото: The Guardian

В Украине намерены запустить платежную онлайн-платформу Etsy. Она специализируется на продажах уникальных товаров — handmade-изделий.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram-канале.

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Детальнее о маркетплейсе Etsy

Как отметил Федоров, запуск Etsy Payments позволит гражданам официально открывать онлайн-магазины, продавать свои товары людям из США, Европы и Азии.

По его словам, запуск Etsy Payments является важной частью системной работы Минцифры по масштабированию участия граждан Украины в экосистеме международной электронной коммерции.

Платформа объединила более 90 миллионов покупателей со всех уголков мира. Она специализируется на продаже товаров ручной работы, винтажных вещей и крафтовой продукции.

Ранее ведомство создало петиции для того, чтобы этот маркетплейс и международная платежная система с оперативной обработкой платежей Stripe заработала в Украине.

Примечательно, что онлайн-платформа Etsy была популярна среди украинцев, однако с апреля 2021-го там невозможно зарегистрировать новые аккаунты, ведь система Etsy Payments не работает в Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине частично вернутся плановые налоговые проверки бизнеса 1 ноября 2023 года. Народные депутаты приняли предусматривающий это законопроект № 10016-д в первом чтении.

Также мы писали, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушение в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.

Еще в Украине с октября действует обновленное законодательство о размещении рекламного контента на телевидении, интернете и социальных сетях. Изменения, предусматривающие новые требования к рекламе и наказанию за их нарушение, коснулись предпринимателей и блогеров.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.