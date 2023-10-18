Онлайн-бізнес в Україні — Мінцифри запустить платформу Etsy

Мобільний застосунок. Фото: The Guardian

В Україні мають намір запустити платіжну онлайн-платформу Etsy. Вона спеціалізується на продажах унікальних товарів — handmade-виробів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

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Детальніше про маркетплейс Etsy

Як зазначив Федоров, запуск Etsy Payments дозволить громадянам офіційно відкривати онлайн-магазини, продавати власні товари людям зі США, Європи та Азії.

За його словами, запуск Etsy Payments є важливою частиною системної роботи Мінцифри з масштабування участі громадян України в екосистемі міжнародної електронної комерції.

Платформа об'єднала більш ніж 90 мільйонів покупців з усіх куточків світу. Вона спеціалізується на продажах товарів ручної роботи, вінтажних речей та крафтової продукції.

Раніше відомство створило петиції для того, щоб цей маркетплейс та міжнародна платіжна система з оперативною обробкою платежів Stripe запрацювала в Україні.

Примітно те, що онлайн-платформа Etsy була популярна серед українців, проте з квітня 2021-го там неможливо зареєструвати нові акаунти, адже система Etsy Payments не працює в Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частково повернуться планові податкові перевірки бізнесу 1 листопада 2023 року. Народні депутати ухвалили законопроєкт № 10016-д, який це передбачає, у першому читанні.

Також ми писали, що у Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

Ще в Україні з жовтня діє оновлене законодавство щодо розміщення рекламного контенту на телебаченні, інтернеті та соціальних мережах. Зміни, які передбачають нові вимоги до реклами та покарання за їх порушення, торкнулися підприємців та блогерів.

Раніше ми писали, Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.