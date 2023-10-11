Пенсии в 2023 году — количество пенсионеров становится меньше, а выплаты растут

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили о сокращении количества пенсионеров с начала 2023 года. В то же время средний размер выплат за это время вырос.

Об этом информирует пресс-центр ПФУ.

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В фонде обнародовали последние данные о среднем размере пенсии и количестве пожилых людей, имеющих право на выплаты, по состоянию на начало октября текущего года.

Согласно информации ПФУ, количество людей пенсионного возраста за последние девять месяцев уменьшилось на 147,95 тыс. человек. Сейчас в Украине насчитывается 10,539 млн пенсионеров.

При этом средний размер пенсионной выплаты с начала года повысился на 727,7 гривны, то есть на 15,7%. Сейчас средняя сумма пенсии составляет 5,35 тыс. гривен.

В то время как инфляция в стране с начала этого года составила 3,0%.

Повышение выплат для пенсионеров в 2023-м

В Украине с 1 марта 2023 года власти реализовали индексацию пенсий и повысили размеры минимальных пенсий, выплат некоторым категориям пенсионеров.

Конечные суммы пересмотренных пенсий выросли от 100 до 1,5 тыс. гривен, в зависимости от первоначального размера выплат: чем он больше, тем больше было повышение. То есть для тех, кто получал мизер, повышение было наименьшее, и наоборот.

По информации фонда, всего с марта пересчитали 10,5 млн пенсий, средний размер выплаты составил 579 гривен.

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Напомним, в Верховной раде Украины (ВРУ) работают над усовершенствованием законодательства, касающегося деятельности тех, кто выполняет домашний труд. В частности, речь идет о вопросах официальных трудовых договоров и правах на основе их на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионеру удалось отсудить у государства около 140 тыс. гривен. В рамках дела он получит недоплаченные государственные средства и компенсацию за моральный ущерб.