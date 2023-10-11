Пенсії у 2023 році — кількість пенсіонерів меншає, а виплати зростають

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили про скорочення кількості пенсіонерів з початку 2023 року. Водночас середній розмір виплат за цей час зріс.

Про це інформує пресцентр ПФУ.

Читайте також:

Яка зараз ситуація з пенсіями

У фонді оприлюднили останні дані щодо середнього розміру пенсії та кількості людей літнього віку, які мають право на виплати, станом на початок жовтня поточного року.

Відповідно до інформації ПФУ, кількість людей пенсійного віку за останні дев'ять місяців зменшилась на 147,95 тис. осіб. Зараз в Україні налічується 10,539 млн пенсіонерів.

При цьому середній розмір пенсійної виплати з початку року підвищився на 727,7 гривні, тобто на 15,7%. Зараз середня сума пенсії становить 5,35 тис. гривень.

Тоді як інфляція в країні з початку цього року становила 3,0%.

Підвищення виплат для пенсіонерів у 2023-му

В Україні з 1 березня 2023 року влада реалізувала індексацію пенсій та підвищила розміри мінімальних пенсій, виплат деяким категоріям пенсіонерів.

Кінцеві суми перерахованих пенсій зросли від 100 до 1,5 тис. гривень, залежно від початкового розміру виплат: чим він більший, тим більше було підвищення. Тобто для тих, хто отримував мізер, підвищення було найменше, і навпаки.

За інформацією фонду, загалом з березня перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір виплати становив 579 гривень.

Більше про пенсії в Україні

Нагадаємо, у Верховній раді України (ВРУ) працюють над удосконаленням законодавства, що стосується діяльності тих, хто виконує домашню працю. Зокрема, йдеться про питання офіційних трудових договорів та права на основі них на пенсію.

Раніше ми повідомляли, що в Україні пенсіонеру вдалося відсудити у держави близько 140 тис. гривень. У рамках справи він отримає недоплачені державні кошти та компенсацію за моральну шкоду.