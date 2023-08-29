Цены на яйца — эксперты прогнозируют существенное удорожание

Яйца для продажи. Фото: google.com

В Украине даже на фоне снижения темпов инфляции цены на некоторые продукты могут вырасти. В частности, ожидается существенное удорожание яиц.

Об этом рассказал аналитик, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Как изменятся цены на яйца

Осенью 2022 года стоимость яиц побила рекорды, достигнув отметки в 80 грн за десяток. Такую тенденцию связывали с сокращением поголовья кур на фоне войны, временной оккупацией некоторых территорий, удорожанием электричества. Однако в начале лета цена несколько снизилась.

Эксперт считает, что повышение стоимости яиц произойдет из-за подорожания корма для кур. Комбикорм состоит из кукурузы, поэтому яйца будут напрямую зависеть от того, какой будет ее стоимость. В этом году урожай будет собираться на дизельном топливе, существенно подорожавшем.

"Это точно ляжет в стоимость зерновых. То есть яйца в этом году подорожают", — рассказал Олег Пендзин.

В то же время, на сколько именно повысятся цены, пока сказать невозможно. Цена яиц будет снижаться только в случае невозможности экспорта агропродукции.

По данным Госстата, в июле средняя потребительская стоимость яиц снизилась на 8% — до 38,99 гривны за десяток. В то время как в июне стоили по меньшей мере 42,39 гривны.

По информации портала Minfin, который мониторит цены в популярных украинских супермаркетах, некоторые яйца подешевели более чем на десять гривен в месяц.

Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.

Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины - высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.