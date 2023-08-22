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У магазинах впали ціни на яйця: скільки зараз коштують

22 серпня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — у магазинах дешевшають яйця
Покупець у магазині. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів дешевшають яйця курячі, які восени минулого року побили всі рекорди за дорожнечею. Ціна знижується четвертий місяць поспіль.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

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Як змінилась вартість яєць

За даними Держстату, у липні середня споживча вартість яєць знизилась на 8% — до 38,99 гривні за десяток. Тоді як у червні коштували щонайменше 42,39 гривні.

Як повідомили у відомстві, дані зібрані без врахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де тривають бойові дії.

За інформацією порталу Minfin, який моніторить ціни у популярних українських супермаркетах, деякі яйця подешевшали на понад десять гривень за місяць.

Так, зокрема, ціна на продукцію торгової марки "Квочка" знизилася з 55,05 до 46,00 гривні за десяток. Марка "Ясенсвіт" подешевшала із 57,90 до 45,34 гривні за десяток. Вартість за 30 штук цієї ж марки яєць впала зі 170,16 до 135,10 гривні.

ціни на яйця
Джерело. Minfin


Восени минулого року вартість яєць побила рекорди, досягнувши позначки у 70-80 грн за десяток. Це пов'язували зі зменшенням поголів'я курей на тлі війни, тимчасовою окупацією деяких територій, подорожчанням електроенергії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики дослідили, скільки грошей витрачається на продукти харчування у різних країнах світу. З'ясувалося, що в одних країнах громадяни щомісяця віддають на їжу тільки кілька відсотків загальної суми усіх споживчих витрат, в інших — понад половину.

Також ми писали, що у Національному банку попередили, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.

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