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В магазинах упали цены на яйца: сколько сейчас стоят

22 августа 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты — в магазинах дешевеют яйца
Покупатель в магазине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На полках украинских магазинов дешевеют яйца куриные, осенью прошлого года побившие все рекорды по дороговизне. Цена снижается четвертый месяц подряд.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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Как изменилась стоимость яиц

По данным Госстата, в июле средняя потребительская стоимость яиц снизилась на 8% — до 38,99 гривны за десяток. В то время как в июне стоили по меньшей мере 42,39 гривны.

Как сообщили в ведомстве, данные собраны без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где продолжаются боевые действия.

По информации портала Minfin, который мониторит цены в популярных украинских супермаркетах, некоторые яйца подешевели более чем на десять гривен в месяц.

Так, в частности, цена на продукцию торговой марки "Квочка" снизилась с 55,05 до 46,00 гривны за десяток. Марка "Ясенсвит" подешевела с 57,90 до 45,34 гривны за десяток. Стоимость за 30 штук этой же марки яиц упала со 170,16 до 135,10 гривны.

цены на яйца
Источник. Minfin

Осенью прошлого года стоимость яиц побила рекорды, достигнув отметки в 70-80 грн за десяток. Это связывали с уменьшением поголовья кур на фоне войны, временной оккупацией некоторых территорий, удорожанием электроэнергии.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики исследовали, сколько денег тратится на продукты питания в разных странах мира. Выяснилось, что в одних странах граждане ежемесячно отдают в пищу только несколько процентов общей суммы всех потребительских расходов, в других — более половины.

Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.

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