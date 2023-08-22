Цены на продукты — в магазинах дешевеют яйца

Покупатель в магазине. Фото: google.com

На полках украинских магазинов дешевеют яйца куриные, осенью прошлого года побившие все рекорды по дороговизне. Цена снижается четвертый месяц подряд.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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Как изменилась стоимость яиц

По данным Госстата, в июле средняя потребительская стоимость яиц снизилась на 8% — до 38,99 гривны за десяток. В то время как в июне стоили по меньшей мере 42,39 гривны.

Как сообщили в ведомстве, данные собраны без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где продолжаются боевые действия.

По информации портала Minfin, который мониторит цены в популярных украинских супермаркетах, некоторые яйца подешевели более чем на десять гривен в месяц.

Так, в частности, цена на продукцию торговой марки "Квочка" снизилась с 55,05 до 46,00 гривны за десяток. Марка "Ясенсвит" подешевела с 57,90 до 45,34 гривны за десяток. Стоимость за 30 штук этой же марки яиц упала со 170,16 до 135,10 гривны.

Источник. Minfin

Осенью прошлого года стоимость яиц побила рекорды, достигнув отметки в 70-80 грн за десяток. Это связывали с уменьшением поголовья кур на фоне войны, временной оккупацией некоторых территорий, удорожанием электроэнергии.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики исследовали, сколько денег тратится на продукты питания в разных странах мира. Выяснилось, что в одних странах граждане ежемесячно отдают в пищу только несколько процентов общей суммы всех потребительских расходов, в других — более половины.

Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.