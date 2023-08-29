Ціни на яйця — експерти прогнозують суттєве подорожчання

Яйця для продажу. Фото: google.com

В Україні навіть на тлі зниження темпів інфляції ціни на деякі продукти можуть зрости. Зокрема, очікується суттєве подорожчання яєць.

Про це розповів аналітик, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

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Як зміняться ціни на яйця

Восени 2022 року вартість яєць побила рекорди, досягнувши позначки у 80 грн за десяток. Таку тенденцію пов'язували зі скороченням поголів'я курей на тлі війни, тимчасовою окупацією деяких територій, подорожчанням електрики. Проте на початку літа ціна дещо знизилася.

Експерт вважає, що підвищення вартості яєць відбудеться через подорожчання корму для курей. Комбікорм складається з кукурудзи, тому яйця будуть безпосередньо залежати від того, якою буде її вартість. Цьогоріч врожай буде збиратися на дизельному пальному, який суттєво зріс у ціні.

"Це точно ляже у вартість зернових. Тобто яйця цього року подорожчають", — розповів Олег Пендзін.

Водночас, на скільки саме підвищаться ціни, сказати поки що неможливо. Ціна яєць знижуватиметься лише у випадку неможливості експорту агропродукції.

За даними Держстату, у липні середня споживча вартість яєць знизилась на 8% — до 38,99 гривні за десяток. Тоді як у червні коштували щонайменше 42,39 гривні.

За інформацією порталу Minfin, який моніторить ціни у популярних українських супермаркетах, деякі яйця подешевшали на понад десять гривень за місяць.

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.

Також ми писали, що у Національному банку попередили, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.