Курс на 21 августа – в Украине подорожал доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на 21 августа в покупке на уровне 39,75 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на 10 копеек. Курс американской валюты остается неизменным: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара 21 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,15 грн/€ (-0,10), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта дорожает. Доллар в среднем стоит 38,08 грн. В покупке — 37,42 грн (+0,13), в продаже — 38,28 (+0,18). Евро стоит в покупке 40,96 (+0,16) грн, в продаже — 41,96 (+0,11) грн.

ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

Ощадбанк — 37,35 грн (+0,15) — 38,20 грн (+0,21);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,30 грн (+0,05);

Укрэксимбанк — 37,45 грн (+0,15) — 38,25 грн (+0,15);

Райффайзен Банк — 37,20 (+0,13) грн — 38,30 (+0,33) грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит: в покупке — 37,90, в продаже — 38,16. Евро в покупке — 41,50 грн, в продаже – 41,80 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, по мнению аналитиков, в августе на валютном рынке ситуация будет преимущественно стабильной, в то время как в сентябре ожидаются основательные изменения. Все будет зависеть от решения Национального банка Украины относительно дальнейшего снижения учетной ставки.

Также мы писали, что украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.