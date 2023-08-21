Курс на 21 серпня — в Україні подорожчав долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс євро на 21 серпня у купівлі на рівні 39,75 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на 10 копійок. Курс американської валюти залишається незмінним: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Курс долара 21 серпня

Відповідно до цих даних, євро у продажу коштує 40,15 грн/€ (-0,10), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта дорожчає. Долар у середньому коштує 38,08 грн. В покупці — 37,42 грн (+0,13), у продажу — 38,28 (+0,18). Євро коштує у покупці 40,96 (+0,16) грн, у продажу — 41,96 (+0,11) грн.

ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

Ощадбанк — 37,35 грн (+0,15) — 38,20 грн (+0,21);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,30 грн (+0,05);

Укрексімбанк — 37,45 грн (+0,15) — 38,25 грн (+0,15);

Райффайзен Банк — 37,20 (+0,13) грн — 38,30 (+0,33) грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує: у купівлі — 37,90, у продажу — 38,16. Євро у купівлі — 41,50 грн, у продажу — 41,80 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, на думку аналітиків, у серпні на валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Також ми писали, що українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.