Соцпомощь в Украине — выплаты оформить станет сложнее

Гривневые купюры. Фото: msp.gov.ua

Украинское правительство готовит проект закона, призванный переформатировать принцип предоставления социальной помощи гражданам. Ожидается, что это позволит сократить государственные расходы.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

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Ожидается, что выплаты отвяжут от прожиточного минимума, сделав зависимыми от базового дохода семьи.

По ее словам, в Украине уровень реального прожиточного минимума составляет более 6 тыс. грн, а номинально — 2589 грн и 2684 для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года. От уровня данного показателя зависят следующие соцвыплаты:

для ребенка, над которым установлена опека или забота;

для матерей-одиночек;

для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

помощь в связи с беременностью и родами;

денежное пособие по безработице;

финпомощь малообеспеченным семьям;

соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям, имеющим инвалидность;

помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью первой или второй группы вследствие психического расстройства.

Из-за ряда отягчающих факторов, не позволяющих увеличивать прожиточный минимум, планируют переформатировать соцпомощь так, чтобы не зависела от прожиточного минимума, а начисляли ее в соответствии с базовым доходом семьи.

Жолнович говорит, что в зависимости от категории гражданам будут начислять 100% или 70% этого базового дохода.

"Тогда составляем все, что эти люди получают, и смотрим, на каждого ли выходит такой базовый доход. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", — отметила она.

Нововведение призвано сделать помощь максимально адресной и справедливой, поскольку будет учитывать реальные потребности человека. Учет совокупного дохода позволит эффективнее понять потребность в помощи и, соответственно, скорректировать назначение такой помощи в сторону ее уменьшения для тех, кто в действительности не нуждается.

Больше о помощи

Напомним, некоторые украинские женщины могут оформить новую денежную помощь от международных организаций. На выплаты могут претендовать женщины, которые ждут рождения ребенка или недавно стали матерями.

Также сообщалось, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.