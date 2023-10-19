Соцдопомога в Україні — виплати оформити стане складніше

Гривневі купюри. Фото: msp.gov.ua

Український уряд готує проєкт закону, покликаний переформатувати принцип надання соціальної допомоги громадянам. Очікується, що це дозволить скоротити державні витрати.

Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

Читайте також:

Що планують змінити

Очікується, що виплати відв’яжуть від прожиткового мінімуму, зробивши залежними від базового доходу сім’ї.

За її словами, в Україні рівень реального прожиткового мінімуму становить більш ніж 6 тис. грн, а номінально — 2589 грн та 2684 для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року. Від рівня даного показника залежать такі соцвиплати:

для дитини, над якою встановлено опіку чи піклування;

для матерів-одиначок;

для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

грошова допомога з безробіття;

фіндопомога малозабезпеченим родинам;

соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям, які мають інвалідність;

допомога особі, котра проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу.

Через низку обтяжуючих факторів, які не дозволяють збільшувати прожитковий мінімум, планують переформатувати соцдопомогу так, щоб не залежала від прожиткового мінімуму, а нараховували її відповідно до базового доходу сім'ї.

Жолнович каже, що залежно від категорії, громадянам будуть нараховувати 100% або 70% цього базового доходу.

"Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи на кожного виходить такий базовий дохід. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", — зазначила вона.

Нововведення покликане зробити допомогу максимально адресною і справедливою, оскільки буде враховувати реальні потреби людини. Врахування сукупного доходу буде дозволяти ефективніше зрозуміти потребу в допомозі і, відповідно, скоригувати призначення такої допомоги у бік її зменшення для тих, хто її насправді не потребує.

Більше про допомогу

Нагадаємо, що деякі українські жінки можуть оформити нову грошову допомогу від міжнародних організацій. На виплати можуть претендувати жінки, які чекають на народження дитини чи недавно стали матерями.

Також повідомлялося, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.