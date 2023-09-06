Денежная помощь – как получить 600 долларов от ЮНЕСКО

Украинцы могут получить $600 от ЮНЕСКО: кто имеет право
Международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в затруднительных жизненных условиях. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.
Об этом говорится на сайте организации.
Кто имеет право на помощь ЮНЕСКО
Как отмечают в организации, на стипендию могут претендовать работники медийной сферы, попавшие в затруднительное положение из-за войны.
На выплаченную финансовую помощь они смогут продолжать профессиональную деятельность и дальше информировать о событиях в стране.
Средства выплачивают:
- профессиональным журналистам;
- редакторам;
- творческим работникам медиа других специальностей.
Чтобы иметь право на такие выплаты, нужно отвечать некоторым требованиям:
- проживание и работа в Украине;
- заработок приносит преимущественно работа журналистом;
- соблюдение профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста;
- согласие на обработку персональных данных.
Как зарегистрироваться на помощь
Работники медийной сферы должны заполнить заявку по следующей ссылке. В ней следует отметить:
- личную информацию;
- СМИ, в которых сейчас человек работает;
- регион или город проживания;
- источники доходов.
Также нужно описать собственную сложную ситуацию, возникшую на фоне войны.
Журналисты должны поделиться ссылками на 3-5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля прошлого года.
Больше о помощи
Напомним, в 2023 году государство продолжает предоставлять многие социальные выплаты для украинцев на фоне войны. Особенно большая часть расходов идет на выплаты "помощи для детей", которые получают родители, опекуны и дети.
Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.