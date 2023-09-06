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Украинцы могут получить $600 от ЮНЕСКО: кто имеет право

6 сентября 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь – как получить 600 долларов от ЮНЕСКО
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в затруднительных жизненных условиях. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.

Об этом говорится на сайте организации.

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Как отмечают в организации, на стипендию могут претендовать работники медийной сферы, попавшие в затруднительное положение из-за войны.

На выплаченную финансовую помощь они смогут продолжать профессиональную деятельность и дальше информировать о событиях в стране.

Средства выплачивают:

  • профессиональным журналистам;
  • редакторам;
  • творческим работникам медиа других специальностей.

Чтобы иметь право на такие выплаты, нужно отвечать некоторым требованиям:

  • проживание и работа в Украине;
  • заработок приносит преимущественно работа журналистом;
  • соблюдение профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста;
  • согласие на обработку персональных данных.

Как зарегистрироваться на помощь

Работники медийной сферы должны заполнить заявку по следующей ссылке. В ней следует отметить:

  • личную информацию;
  • СМИ, в которых сейчас человек работает;
  • регион или город проживания;
  • источники доходов.

Также нужно описать собственную сложную ситуацию, возникшую на фоне войны.

Журналисты должны поделиться ссылками на 3-5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля прошлого года.

Больше о помощи

Напомним, в 2023 году государство продолжает предоставлять многие социальные выплаты для украинцев на фоне войны. Особенно большая часть расходов идет на выплаты "помощи для детей", которые получают родители, опекуны и дети.

Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.

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