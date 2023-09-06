Денежная помощь – как получить 600 долларов от ЮНЕСКО

Американская валюта. Фото: Unplush

Международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в затруднительных жизненных условиях. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.

Об этом говорится на сайте организации.

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Как отмечают в организации, на стипендию могут претендовать работники медийной сферы, попавшие в затруднительное положение из-за войны.

На выплаченную финансовую помощь они смогут продолжать профессиональную деятельность и дальше информировать о событиях в стране.

Средства выплачивают:

профессиональным журналистам;

редакторам;

творческим работникам медиа других специальностей.

Чтобы иметь право на такие выплаты, нужно отвечать некоторым требованиям:

проживание и работа в Украине;

заработок приносит преимущественно работа журналистом;

соблюдение профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста;

согласие на обработку персональных данных.

Как зарегистрироваться на помощь

Работники медийной сферы должны заполнить заявку по следующей ссылке. В ней следует отметить:

личную информацию;

СМИ, в которых сейчас человек работает;

регион или город проживания;

источники доходов.

Также нужно описать собственную сложную ситуацию, возникшую на фоне войны.

Журналисты должны поделиться ссылками на 3-5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля прошлого года.

Больше о помощи

Напомним, в 2023 году государство продолжает предоставлять многие социальные выплаты для украинцев на фоне войны. Особенно большая часть расходов идет на выплаты "помощи для детей", которые получают родители, опекуны и дети.

Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.