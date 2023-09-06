Грошова допомога — як отримати 600 доларів від ЮНЕСКО

Американська валюта. Фото: Unplush

Міжнародна організація ЮНЕСКО виплачує фінансову допомогу деяким українським громадянам, які опинились у скрутному життєвому становищі. Йдеться про спеціальну стипендію у 600 доларів.

Про це повідомляється на сайті організації.

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Як зазначають в організації, на стипендію можуть претендувати працівники медійної сфери, які потрапили у скрутне становище через війну.

На виплачену фінансову допомогу вони зможуть продовжувати професійну діяльність та надалі інформувати про події в країні.

Кошти виплачують:

професійним журналістам;

редакторам;

творчим працівникам медіа інших спеціальностей.

Щоб мати право на такі виплати, потрібно відповідати деяким вимогам:

проживання та робота в Україні;

заробіток приносить переважно робота журналістом;

дотримання професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста;

згода на опрацювання персональних даних.

Як зареєструватися на допомогу

Працівники медійної сфери мають заповнити заявку за наступним посиланням. У ній потрібно зазначити:

особисту інформацію;

ЗМІ, де зараз людина працює;

регіон чи місто проживання;

джерела доходів.

Також потрібно описати власну складну ситуацію, яка виникла на тлі війни.

Журналісти мають поділитися посиланнями на 3-5 авторських матеріалів, опублікованих після 24 лютого минулого року.

Більше про допомогу

Нагадаємо, у 2023 році держава продовжує надавати багато соціальних виплат для українців на тлі війни. Особливо велика частина витрат йде на виплати "допомоги для дітей", які отримують батьки, опікуни та самі діти.

Також ми писали, що розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів.