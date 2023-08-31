Допомога українцям — хто і як може отримати 5,6 тис. грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У 2023 році держава продовжує надавати багато соціальних виплат для українців на тлі війни. Особливо велика частина витрат йде на виплати "допомоги для дітей", які отримують батьки, опікуни та самі діти.

Про це розповіли юристи Благодійного фонду "Право на захист".

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Виплати для дітей у 5,6 тис. грн

Юристи нагадали, що на різні соцвиплати можуть розраховувати громадяни при народженні дитини, великі родини, одинокі матері, діти-сироти, діти-інваліди.

Також грошову допомогу надають батькам, де є тяжкохвора дитина без статусу інвалідності. Саме в таких випадках держава надає соцдопомогу від 4,5 тис. до 5,6 тис. гривень.

На такі суми соціальних виплат можуть розраховувати батьки, де діти хворіють:

тяжкими перинатальними ураженнями нервової системи;

тяжкими вродженими вадами розвитку;

орфанними (рідкісними) захворюваннями, онкологічними;

дитячим церебральним паралічем;

тяжким психічним розладом;

цукровим діабетом першого типу (інсулінозалежні);

гострою або хронічною хворобою нирок четвертого ступеня;

тяжкими травмами;

діти, яким потрібна трансплантація органу, паліативна допомога.

Юристи зауважують, що розмір виплати залежать від віку дитини, а також діагнозу.

Також відповідно до українського законодавства, якщо у родини налічується троє і більше дітей, то на третю та кожну наступну виплачують по 2,1 тис. гривень кожного місяця. Такі виплати мають здійснювати до досягнення дитиною шести років.

Окрім того, в Україні з серпня цього року почали виплачувати державну матеріальну допомогу дітям, народженим після 24 лютого минулого року.

Гроші зможуть отримати громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). На виплату допомоги мають право діти переселенців, які народилися та були прописані за новим місцем проживання.

Розмір допомоги дітям переселенців, які народилися після початку війни, становить 3 тис. гривень.

Інша допомога дітям

Нагадаємо, в Україні держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.

Також ми писали, що розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів.