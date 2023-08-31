Помощь украинцам – кто и как может получить 5,6 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В 2023 году государство продолжает предоставлять много социальных выплат для украинцев на фоне войны. Особенно большая часть расходов уходит на выплаты "пособия для детей", которые получают родители, опекуны и сами дети.

Об этом рассказали юристы Благотворительного фонда "Право на защиту".

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Выплаты для детей в 5,6 тыс. грн

Юристы напомнили, что на разные соцвыплаты могут рассчитывать граждане при рождении ребенка, большие семьи, одинокие матери, дети-сироты, дети-инвалиды.

Также денежную помощь оказывают родителям, где есть тяжелобольной ребенок без статуса инвалидности. Именно в таких случаях государство оказывает соцпомощь от 4,5 тыс. до 5,6 тыс. гривен.

На такие суммы социальных выплат могут рассчитывать родители, где дети болеют:

тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

тяжелыми врожденными пороками развития;

орфанными (редкими) заболеваниями, онкологическими;

детским церебральным параличом;

тяжелым психическим расстройством;

сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимые);

острой или хронической болезнью почек четвертой степени;

тяжелыми травмами;

дети, которым необходима трансплантация органа, паллиативная помощь.

Юристы отмечают, что размер выплаты зависит от возраста ребенка, а также диагноза.

Также в соответствии с украинским законодательством, если у семьи насчитывается трое и более детей, то на третье и каждое следующее выплачивают по 2,1 тыс. гривен каждый месяц. Такие выплаты должны производиться до достижения ребенком шести лет.

Кроме того, в Украине с августа этого года начала выплачиваться государственная материальная помощь детям, рожденным после 24 февраля прошлого года.

Деньги смогут получить граждане, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). На выплату помощи имеют право дети переселенцев, которые родились и были прописаны по новому месту жительства.

Размер помощи детям переселенцев, родившихся после начала войны составляет 3 тыс. гривен.

Другая помощь детям

Напомним, в Украине государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.

Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.