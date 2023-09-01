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Украинские женщины получат новую денежную помощь: как оформить выплаты

1 сентября 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для женщин — новый фонд выплатит деньги пострадавшим украинкам
Женщина с ребенком. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские женщины получат новое пособие от Благотворительного фонда "Мама моя". Стартовал прием заявок на выплаты.

Об этом сообщается на портале Zayava.info.

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Как получить выплаты женщинам от фонда

Как отмечается, Фонд оказывает финансовую помощь уязвимым категориям женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства из-за российской агрессии, начиная с 2014-го.

Речь идет о таких ситуациях:

  • поврежденное или уничтоженное жилье из-за войны;
  • мужья, дети, родители служат в армии, силах терробороны и добровольных группировках в "горячих точках";
  • мужчины или дети погибли во время активных боевых действий;
  • мужья, дети или родители пропали без вести из-за войны.

Подать заявку на благотворительную помощь можно по ссылке. Там нужно указать:

  • электронную почту;
  • есть ли гражданство Украины;
  • есть ли карточка Приватбанка;
  • номер телефона;
  • ссылки на страницы в Facebook, Instagram (при наличии);
  • место жительства (Украина, оккупированная территория, иностранные страны);
  • есть ли возможность получить бандероль курьерской службой;
  • фамилию и имя;
  • адрес регистрации места жительства;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • наличие детей, возраст;
  • информацию о семейном партнере;
  • данные о работе и жилье;
  • есть ли на содержании кто-то;
  • добавить фото себя с детьми;
  • описать личную историю.

Для получения помощи — нужно иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку персональной информации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.

Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.

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