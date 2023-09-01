Помощь для женщин — новый фонд выплатит деньги пострадавшим украинкам

Украинские женщины получат новую денежную помощь: как оформить выплаты
Украинские женщины получат новое пособие от Благотворительного фонда "Мама моя". Стартовал прием заявок на выплаты.
Об этом сообщается на портале Zayava.info.
Как получить выплаты женщинам от фонда
Как отмечается, Фонд оказывает финансовую помощь уязвимым категориям женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства из-за российской агрессии, начиная с 2014-го.
Речь идет о таких ситуациях:
- поврежденное или уничтоженное жилье из-за войны;
- мужья, дети, родители служат в армии, силах терробороны и добровольных группировках в "горячих точках";
- мужчины или дети погибли во время активных боевых действий;
- мужья, дети или родители пропали без вести из-за войны.
Подать заявку на благотворительную помощь можно по ссылке. Там нужно указать:
- электронную почту;
- есть ли гражданство Украины;
- есть ли карточка Приватбанка;
- номер телефона;
- ссылки на страницы в Facebook, Instagram (при наличии);
- место жительства (Украина, оккупированная территория, иностранные страны);
- есть ли возможность получить бандероль курьерской службой;
- фамилию и имя;
- адрес регистрации места жительства;
- индивидуальный налоговый номер;
- наличие детей, возраст;
- информацию о семейном партнере;
- данные о работе и жилье;
- есть ли на содержании кто-то;
- добавить фото себя с детьми;
- описать личную историю.
Для получения помощи — нужно иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку персональной информации.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.
Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.