Помощь для женщин — новый фонд выплатит деньги пострадавшим украинкам

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

Украинские женщины получат новое пособие от Благотворительного фонда "Мама моя". Стартовал прием заявок на выплаты.

Об этом сообщается на портале Zayava.info.

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Как получить выплаты женщинам от фонда

Как отмечается, Фонд оказывает финансовую помощь уязвимым категориям женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства из-за российской агрессии, начиная с 2014-го.

Речь идет о таких ситуациях:

поврежденное или уничтоженное жилье из-за войны;

мужья, дети, родители служат в армии, силах терробороны и добровольных группировках в "горячих точках";

мужчины или дети погибли во время активных боевых действий;

мужья, дети или родители пропали без вести из-за войны.

Подать заявку на благотворительную помощь можно по ссылке. Там нужно указать:

электронную почту;

есть ли гражданство Украины;

есть ли карточка Приватбанка;

номер телефона;

ссылки на страницы в Facebook, Instagram (при наличии);

место жительства (Украина, оккупированная территория, иностранные страны);

есть ли возможность получить бандероль курьерской службой;

фамилию и имя;

адрес регистрации места жительства;

индивидуальный налоговый номер;

наличие детей, возраст;

информацию о семейном партнере;

данные о работе и жилье;

есть ли на содержании кто-то;

добавить фото себя с детьми;

описать личную историю.

Для получения помощи — нужно иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку персональной информации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.

Также мы писали, что размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов.