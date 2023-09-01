Допомога для жінок — новий фонд виплатить гроші постраждалим українкам

Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

Українські жінки отримають нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Мама моя". Стартував прийом заявок на виплати.

Про це повідомляється на порталі Zayava.info.

Читайте також:

Як отримати виплати жінкам від фонду

Як зазначається, Фонд надає фінансову допомогу вразливим категоріям жінок, які потрапили у складні життєві обставини через російську агресію, починаючи з 2014-го.

Йдеться про такі ситуації:

пошкоджене чи знищене житло через війну;

чоловіки, діти, батьки служать в армії, силах тероборони та добровільних угрупованнях у "гарячих точках";

чоловіки чи діти загинули під час активних бойових дій;

чоловіки, діти чи батьки зникли безвісти через війну.

Подати заявку на благодійну допомогу можна за посиланням. Там треба вказати:

електронну пошту;

чи є громадянство України;

чи є картка Приватбанку;

номер телефону;

посилання на сторінки у Facebook, Instagram (у разі наявності);

місце проживання (Україна, окупована територія, іноземні країни);

чи є можливість отримати бандероль кур'єрською службою;

прізвище та ім'я;

адресу реєстрації місця проживання;

індивідуальний податковий номер;

наявність дітей, вік;

інформацію про сімейного партнера;

дані про роботу та житло;

чи є на утриманні хтось;

додати фото себе з дітьми;

описати особисту історію.

Для отримання допомоги — потрібно мати дійсну банківську картку ПриватБанку та надати згоду на обробку персональної інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.

Також ми писали, що розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів.