Допомога для жінок — новий фонд виплатить гроші постраждалим українкам

Українські жінки отримають нову грошову допомогу: як оформити виплати
Українські жінки отримають нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Мама моя". Стартував прийом заявок на виплати.
Про це повідомляється на порталі Zayava.info.
Як отримати виплати жінкам від фонду
Як зазначається, Фонд надає фінансову допомогу вразливим категоріям жінок, які потрапили у складні життєві обставини через російську агресію, починаючи з 2014-го.
Йдеться про такі ситуації:
- пошкоджене чи знищене житло через війну;
- чоловіки, діти, батьки служать в армії, силах тероборони та добровільних угрупованнях у "гарячих точках";
- чоловіки чи діти загинули під час активних бойових дій;
- чоловіки, діти чи батьки зникли безвісти через війну.
Подати заявку на благодійну допомогу можна за посиланням. Там треба вказати:
- електронну пошту;
- чи є громадянство України;
- чи є картка Приватбанку;
- номер телефону;
- посилання на сторінки у Facebook, Instagram (у разі наявності);
- місце проживання (Україна, окупована територія, іноземні країни);
- чи є можливість отримати бандероль кур'єрською службою;
- прізвище та ім'я;
- адресу реєстрації місця проживання;
- індивідуальний податковий номер;
- наявність дітей, вік;
- інформацію про сімейного партнера;
- дані про роботу та житло;
- чи є на утриманні хтось;
- додати фото себе з дітьми;
- описати особисту історію.
Для отримання допомоги — потрібно мати дійсну банківську картку ПриватБанку та надати згоду на обробку персональної інформації.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.
Також ми писали, що розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів.