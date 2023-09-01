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Українські жінки отримають нову грошову допомогу: як оформити виплати

1 вересня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для жінок — новий фонд виплатить гроші постраждалим українкам
Жінка з дитиною. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські жінки отримають нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Мама моя". Стартував прийом заявок на виплати.

Про це повідомляється на порталі Zayava.info.

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Як отримати виплати жінкам від фонду

Як зазначається, Фонд надає фінансову допомогу вразливим категоріям жінок, які потрапили у складні життєві обставини через російську агресію, починаючи з 2014-го.

Йдеться про такі ситуації:

  • пошкоджене чи знищене житло через війну;
  • чоловіки, діти, батьки служать в армії, силах тероборони та добровільних угрупованнях у "гарячих точках";
  • чоловіки чи діти загинули під час активних бойових дій;
  • чоловіки, діти чи батьки зникли безвісти через війну.

Подати заявку на благодійну допомогу можна за посиланням. Там треба вказати:

  • електронну пошту;
  • чи є громадянство України;
  • чи є картка Приватбанку;
  • номер телефону;
  • посилання на сторінки у Facebook, Instagram (у разі наявності);
  • місце проживання (Україна, окупована територія, іноземні країни);
  • чи є можливість отримати бандероль кур'єрською службою;
  • прізвище та ім'я;
  • адресу реєстрації місця проживання;
  • індивідуальний податковий номер;
  • наявність дітей, вік;
  • інформацію про сімейного партнера;
  • дані про роботу та житло;
  • чи є на утриманні хтось;
  • додати фото себе з дітьми;
  • описати особисту історію.

Для отримання допомоги — потрібно мати дійсну банківську картку ПриватБанку та надати згоду на обробку персональної інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.

Також ми писали, що розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів.

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