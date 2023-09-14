Курс валют на 15 сентября — в банках продолжает дорожать доллар

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 15 сентября. Согласно ему, евро в покупке опустился на 15 копеек, до 39,13 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Таковы данные на официальном портале НБУ.

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Курс доллара и евро 15 сентября

По этим сведениям стоимость евровалюты в продаже — 39,52 грн/евро (-0,15), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке продолжает дорожать. В среднем стоит 38,17 грн. (+0,02). В покупке — 37,61 грн (+0,03), в продаже — 38,36 (+0,09). Евро стоит в покупке 40,44 грн (+0,04), в продаже — 41,46 (+0,05) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;

Укрэксимбанк — 37,65 грн (+0,05) — 38,45 грн (+0,05);

Укрсиббанк — 37,45 грн — 38,20 грн;

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,50 грн;

Радабанк — 37,90 грн (+0,05) — 38,50 грн (+0,05);

Укргазбанк — 37,30 грн — 38,30 грн (+0,20);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн (+0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,02), в продаже — 38,25. Евро в покупке — 41,00 грн (+0,05), в продаже — 41,20 (+0,04).

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Напомним, в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

Также мы писали, что в Национальном банке было принято решение об очередном снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 22 до 20%.