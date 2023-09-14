Облікова ставка в Україні — НБУ ухвалив важливе рішення

Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення щодо чергового зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 22% до 20%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Детальніше про зниження облікової ставки

Як зауважили в НБУ, нове значення облікової ставки запрацює з 15 вересня. Таке рішення стало можливим завдяки сповільненню інфляції в Україні. Так, під кінець літа річне зростання цін уперше за останні роки становило менше 10%. Від серпня цього року до серпня минулого року — 8,6%

Як розповів раніше очільник Нацбанку Андрій Пишний, регулятор має ціль — не допустити суттєвого падіння ставок за депозитами. Все — для того, щоб українцям стало вигідніше тримати заощадження у гривні.

"Коли люди розуміють, що вкладати у гривні вигідно, у них немає потреби якнайшвидше вкладатися у валюту або товари тривалого використання, поки гроші не знецінилися. Відповідно, попит на іноземну валюту знижується, а на депозитні продукти банків — збільшуються", — пояснив він.

Останній раз зниження облікової ставки відбулося наприкінці липня з 25% до 22% уперше за рік.

Нацбанк планує цілий цикл зниження облікової ставки. Воно буде плавним — щоб не порушити тенденцію стійкого уповільнення інфляції та загальної стійкості українського валютного ринку.

Облікова ставка — це вартість кредитів Національного банку комерційним фінустановам, які можуть претендувати від нього довгострокове чи короткострокове рефінансування.

Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак — збільшиться кількість позичальників. Також зниження облікової ставки сигналізує про сповільнення споживчої інфляції.

Окрім того, нова облікова ставка може скоригувати ситуацію на валютному ринку, адже її зниження пов'язане з привабливістю нацвалюти та валютною лібералізацією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк можуть зобов'язати на період воєнного стану передавати у сферу управління Міністерства оборони заставне майно. Це прописано у відповідному законопроєкті.

Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на небезпечних через війну територіях.