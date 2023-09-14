Учетная ставка в Украине — НБУ принял важное решение

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение об очередном снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 22 до 20%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Детальнее о снижении учетной ставки

Как отметили в НБУ, новое значение учетной ставки заработает с 15 сентября. Такое решение стало возможным благодаря замедлению инфляции в Украине. Так, к концу лета годовой рост цен впервые за последние годы составил менее 10%. С августа этого года по август прошлого года — 8,6%

Как рассказал ранее глава Нацбанка Андрей Пышный, у регулятора есть цель — не допустить существенного падения ставок по депозитам. Все — для того, чтобы украинцам стало выгоднее держать сбережения в гривне.

"Когда люди понимают, что вкладывать в гривне выгодно, у них нет нужды как можно быстрее вкладываться в валюту или товары длительного использования, пока деньги не обесценились. Соответственно, спрос на иностранную валюту снижается, а на депозитные продукты банков увеличиваются", — пояснил он.

Последний раз снижение учетной ставки произошло в конце июля с 25% до 22% впервые за год.

Нацбанк планирует целый цикл понижения учетной ставки. Оно будет плавным, чтобы не нарушить тенденцию устойчивого замедления инфляции и общей устойчивости украинского валютного рынка.

Учетная ставка — это стоимость кредитов Национального банка коммерческим финучреждениям, которые могут претендовать от него на долгосрочное или краткосрочное рефинансирование.

Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно, увеличится количество заемщиков. Также понижение учетной ставки сигнализирует о замедлении потребительской инфляции.

Кроме того, новая учетная ставка может скорректировать ситуацию на валютном рынке, ведь ее снижение связано с привлекательностью нацвалюты и валютной либерализацией.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк могут обязать на период военного положения передавать в сферу управления Министерства обороны залоговое имущество. Это прописано в соответствующем законопроекте.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных из-за войны территориях.