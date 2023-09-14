Курс валют на 15 вересня — у банках продовжує дорожчати долар

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 15 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі опустився на 15 копійок, до 39,13 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному порталі НБУ.

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Курс долара та євро 15 вересня

За цими відомостями, вартість євровалюти у продажу — 39,52 грн/євро (-0,15), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,17 грн (+0,02). У купівлі — 37,61 грн (+0,03), в продажу — 38,36 (+0,09). Євро коштує у купівлі 40,44 грн (+0,04), у продажу — 41,46 (+0,05) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;

Укрексімбанк — 37,65 грн (+0,05) — 38,45 грн (+0,05);

Укрсиббанк — 37,45 грн — 38,20 грн;

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,50 грн;

Радабанк — 37,90 грн (+0,05) — 38,50 грн (+0,05);

Укргазбанк — 37,30 грн — 38,30 грн (+0,20);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн (+0,20).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,02), у продажу — 38,25. Євро у купівлі — 41,00 грн (+0,05), у продажу — 41,20 (+0,04).

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Нагадаємо, у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

Також ми писали, що у Національному банку ухвалили рішення щодо чергового зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 22% до 20%.