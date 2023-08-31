Страховые выплаты: что изменилось в форме подачи заявлений

Человек считает на калькуляторе. Фото: freepik.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел новую услугу в подаче заявлений на страховые выплаты в случае несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Таким образом, теперь это заявление можно подать онлайн.

Соответствующая услуга появилась на сайте ПФУ.

Читайте также:

Какие заявления на страховые выплаты можно оформить онлайн

Так, теперь лица, пострадавшие или члены их семей, имеющие авторизацию на сайте Пенсионного фонда Украины через квалифицированную электронную подпись (КЭП), могут онлайн подавать заявки на соответствующие страховые выплаты:

заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);

заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;

заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;

заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);

заявление о компенсации расходов (возмещение проезда, расходов на жилье).

Напомним, что в Министерстве социальной политики Украины обнародовали размеры выплат пенсий лицам с инвалидностью ІІІ группы. С сентября 2023 года они останутся на том же уровне.

Также мы сообщали, что эксперты рассказали, дает ли право во время периода отпуска без сохранения заработной платы на ежегодный отпуск. Необходимо знать некоторые нюансы.