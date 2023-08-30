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Пенсії з інвалідності: що важливо знати про виплати у вересні

30 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії з інвалідності — що важливо знати про виплати восени
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві соціальної політики України оприлюднили розміри виплат пенсій особам з інвалідністю ІІІ групи. З вересня 2023 року вони залишаться на тому ж рівні.

Про це йдеться у матеріалах Мінсоцполітики.

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Пенсії для осіб з інвалідністю ІІІ групи

Як зазначають у відомстві, для громадян, які належать до ІІІ групи розмір виплати становить 50% пенсії за віком. При цьому не має значення, коли особа отримала інвалідність. Відтак, мінімальна сума для таких осіб становитиме у вересні:

  • 2,1 тис. гривень — для громадян, які не працюють;
  • 2,09 тис. гривні — для тих, у кого є робота.

Окрім того, виплати нараховують залежно від причини отримання інвалідності:

  • якщо на тлі війни — 7,53 тис. гривень (360% прожиткового мінімуму);
  • якщо каліцтво/захворювання виникло внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС — 4,21 тис. гривень;
  • якщо це учасники ліквідації аварії на ЧАЕС — 8,05 тис. гривні (60% середньої заробітної платні, що враховують для розрахунку пенсії).

Втрата права на пенсію

Раніше у Пенсійному фонді назвали дату, коли громадяни, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Пенсію з інвалідності призначають на весь термін встановлення інвалідності в рамках статті 34 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Деякі норми закону передбачають, що для громадян з інвалідністю, у яких термін припинення виплат припадає на час воєнного стану у разі неможливості повторного проходження медогляду, зберігається виплата пенсії до завершення воєнного стану та ще протягом пів року після цього.

В Україні воєнний стан продовжили до з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні  втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

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