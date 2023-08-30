Пенсии по инвалидности — что важно знать о выплатах осенью

Деньги в руках. Фото: google.com

В Министерстве социальной политики обнародовали размеры выплат пенсий лицам с инвалидностью ІІІ группы. С сентября 2023 года они останутся на том же уровне.

Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.

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Пенсии для лиц с инвалидностью ІІІ группы

Как отмечают в ведомстве, для граждан, принадлежащих к ІІІ группе, размер выплаты составляет 50% пенсии по возрасту. При этом не имеет значения, когда лицо получило инвалидность. Следовательно, минимальная сумма для таких лиц будет составлять в сентябре:

2,1 тыс. гривен — для неработающих граждан;

2,09 тыс. гривен — для тех, у кого есть работа.

Кроме того, выплаты начисляются в зависимости от причины получения инвалидности:

если на фоне войны — 7,53 тыс. гривен (360% прожиточного минимума);

если увечье/заболевание возникло в результате аварии на Чернобыльской АЭС — 4,21 тыс. гривен;

если это участники ликвидации аварии на ЧАЭС — 8,05 тыс. гривны (60% средней зарплаты, учитываемой для расчета пенсии).

Утрата права на пенсию

Ранее в Пенсионном фонде назвали дату, когда граждане, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Пенсию по инвалидности назначают на весь срок установления инвалидности в рамках статьи 34 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Некоторые нормы закона предусматривают, что для граждан с инвалидностью, у которых срок прекращения выплат приходится на время военного положения в случае невозможности повторного прохождения медосмотра, сохраняется выплата пенсии до завершения военного положения и еще полгода после этого.

В Украине военное положение продлили с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

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Напомним, в Украине в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.