Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Пенсии по инвалидности: что важно знать о выплатах в сентябре arrow

Пенсии по инвалидности: что важно знать о выплатах в сентябре

30 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии по инвалидности — что важно знать о выплатах осенью
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики обнародовали размеры выплат пенсий лицам с инвалидностью ІІІ группы. С сентября 2023 года они останутся на том же уровне.

Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.

Читайте также:

Пенсии для лиц с инвалидностью ІІІ группы

Как отмечают в ведомстве, для граждан, принадлежащих к ІІІ группе, размер выплаты составляет 50% пенсии по возрасту. При этом не имеет значения, когда лицо получило инвалидность. Следовательно, минимальная сумма для таких лиц будет составлять в сентябре:

  • 2,1 тыс. гривен — для неработающих граждан;
  • 2,09 тыс. гривен — для тех, у кого есть работа.

Кроме того, выплаты начисляются в зависимости от причины получения инвалидности:

  • если на фоне войны — 7,53 тыс. гривен (360% прожиточного минимума);
  • если увечье/заболевание возникло в результате аварии на Чернобыльской АЭС — 4,21 тыс. гривен;
  • если это участники ликвидации аварии на ЧАЭС — 8,05 тыс. гривны (60% средней зарплаты, учитываемой для расчета пенсии).

Утрата права на пенсию

Ранее в Пенсионном фонде назвали дату, когда граждане, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Пенсию по инвалидности назначают на весь срок установления инвалидности в рамках статьи 34 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Некоторые нормы закона предусматривают, что для граждан с инвалидностью, у которых срок прекращения выплат приходится на время военного положения в случае невозможности повторного прохождения медосмотра, сохраняется выплата пенсии до завершения военного положения и еще полгода после этого.

В Украине военное положение продлили с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз