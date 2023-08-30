Пенсии по инвалидности — что важно знать о выплатах осенью

Пенсии по инвалидности: что важно знать о выплатах в сентябре
В Министерстве социальной политики обнародовали размеры выплат пенсий лицам с инвалидностью ІІІ группы. С сентября 2023 года они останутся на том же уровне.
Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.
Пенсии для лиц с инвалидностью ІІІ группы
Как отмечают в ведомстве, для граждан, принадлежащих к ІІІ группе, размер выплаты составляет 50% пенсии по возрасту. При этом не имеет значения, когда лицо получило инвалидность. Следовательно, минимальная сумма для таких лиц будет составлять в сентябре:
- 2,1 тыс. гривен — для неработающих граждан;
- 2,09 тыс. гривен — для тех, у кого есть работа.
Кроме того, выплаты начисляются в зависимости от причины получения инвалидности:
- если на фоне войны — 7,53 тыс. гривен (360% прожиточного минимума);
- если увечье/заболевание возникло в результате аварии на Чернобыльской АЭС — 4,21 тыс. гривен;
- если это участники ликвидации аварии на ЧАЭС — 8,05 тыс. гривны (60% средней зарплаты, учитываемой для расчета пенсии).
Утрата права на пенсию
Ранее в Пенсионном фонде назвали дату, когда граждане, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.
Пенсию по инвалидности назначают на весь срок установления инвалидности в рамках статьи 34 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Некоторые нормы закона предусматривают, что для граждан с инвалидностью, у которых срок прекращения выплат приходится на время военного положения в случае невозможности повторного прохождения медосмотра, сохраняется выплата пенсии до завершения военного положения и еще полгода после этого.
В Украине военное положение продлили с 18 августа по 15 ноября 2023 года.
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Напомним, в Украине в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.