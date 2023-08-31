Страхові виплати: що змінилося в формі подачі заяв

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: freepik.com

Пенсійний фонд України (ПФУ) ввів нову послугу в подачі заяв на страхові виплати в разі нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Таким чином, тепер цю заяву можна подати онлайн.

Відповідна послуга з'явилася на сайті ПФУ.

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Так, тепер особи, які постраждали або члени їх сімей, що мають авторизацію на сайті Пенсійного фонду України через кваліфікований електронний підпис (КЕП), можуть онлайн подавати заявки на відповідні страхові виплати:

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;

заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;

заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);

заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики України оприлюднили розміри виплат пенсій особам з інвалідністю ІІІ групи. З вересня 2023 року вони залишаться на тому ж рівні.

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