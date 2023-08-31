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Страхові виплати: що змінилося в формі подачі заяв

31 серпня 2023 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Страхові виплати: що змінилося в формі подачі заяв
Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) ввів нову послугу в подачі заяв на страхові виплати в разі нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Таким чином, тепер цю заяву можна подати онлайн.

Відповідна послуга з'явилася на сайті ПФУ.

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Так, тепер особи, які постраждали або члени їх сімей, що мають авторизацію на сайті Пенсійного фонду України через кваліфікований електронний підпис (КЕП), можуть онлайн подавати заявки на відповідні страхові виплати:

  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
  • заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
  • заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
  • заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики України оприлюднили розміри виплат пенсій особам з інвалідністю ІІІ групи. З вересня 2023 року вони залишаться на тому ж рівні.

Також ми повідомляли, що експерти розповіли, чи дає право під час воєнного стану період відпустки без збереження заробітної плати на щорічну відпустку. Потрібно знати деякі нюанси.

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