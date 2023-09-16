Штрафы в Украине до 170 тыс. грн — для кого готовят серьезное наказание

Пустой кошелек. Фото: Unplush

Украинский парламент вскоре может усилить ответственность за нелегальное пересечение государственной границы во время военного положения. Речь идет о рассмотрении законопроекта №7268.

О деталях новой инициативы рассказал юрист Роман Симутин в Instagram.

Читайте также:

Что известно о законопроекте №7268

Документ призван исправить ситуацию с незаконным пересечением границы украинскими военнообязанными мужчинами призывного возраста, которые на фоне мобилизации и военного положения ограничены в праве на пересечение госграницы. Все полтора года полномасштабной войны они продолжают придумывать новые способы бегства. Пограничники ежедневно выявляют нарушителей, некоторых — повторно. Именно поэтому законопроект №7268 должен изменить подход в наказании нарушителей.

По словам Романа Симутина, группа народных депутатов, среди которых член комитета Совета нацбезопасности и обороны, представитель президента в парламенте Федор Вениславский, предлагают соответствующей инициативой "установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в условиях правового режима военного положения".

Документ должен дополнить Уголовный кодекс Украины статьей "332-3. Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения". Она будет предусматривать, что нарушителям грозит штрафная санкция в размере до 170 тыс. грн, лишение свободы на срок 3-5 лет. За такие действия, совершенные повторно или группой лиц, будет грозить от 8 до 12 лет ареста.

Источник: сайт ВРУ

Какое сейчас предусмотрено наказание

Уровень ответственности, предусмотренный нынешним законодательством, зависит от способов пересечения государственной границы и обстоятельств. Как пример:

по статье 369 УКУ — за попытку подкупа пограничника установлен штраф и лишение свободы на срок до четырех лет;

по статье 358 УКУ — за подделку документов, печатей (паспортов, выводов ВЛК о признании непригодности к службе) также установлен штраф, арест и ограничение свободы.

Однако по словам адвоката, по другим способам пересечения границы (вплавь, в багажнике или пешком) наказывают по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" со штрафом от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн или просто админарестом.

"И во всех случаях такие действия военнообязанных подпадают под статью 336 УК Украины — "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Ведь сейчас нарушители массово бегут за границу, чтобы уклониться от призыва. Это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", — подчеркнул Роман Симутин.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки имеют право замораживать счета некоторых военнообязанных мужчин. Блокирование банковских карт происходит на основе решений Государственной исполнительной службы по списанию штрафов за нарушение правил военного учета.

Также мы писали, что украинцев ждут немалые штрафы за перевозку валютной наличности, превышающей установленный лимит. Да, большие суммы средств необходимо декларировать при пересечении границы.