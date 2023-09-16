Штрафи в Україні до 170 тис. грн — для кого готують серйозне покарання

Порожній гаманець. Фото: Unplush

Український парламент невдовзі може посилити відповідальність за нелегальний перетин державного кордону під час воєнного стану. Йдеться про розгляд законопроєкту №7268.

Про деталі нової ініціативи розповів юрист Роман Сімутін в Instagram.

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Що відомо про законопроєкт №7268

Документ покликаний виправити ситуацію із незаконним перетином кордону українськими військовозобов'язаними чоловіками призовного віку, які на тлі мобілізації та воєнного стану обмежені у праві на перетин держкордону. За півтора року повномасштабної війни вони продовжують вигадувати нові способи втечі. Прикордонники щодня виявляють порушників, декого — повторно. Саме тому законопроєкт №7268 має змінити підхід у покаранні порушників.

За словами Романа Сімутіна, група народних депутатів, серед яких член комітету Ради нацбезпеки і оборони, представник президента у парламенті Федір Веніславський, пропонують відповідною ініціативою "встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану".

Документ має доповнити Кримінальний кодекс України (ККУ) статтею "332-3. Незаконне перетинання держаного кордону України під час дії воєнного стану". Вона передбачатиме, що порушникам загрожуватиме штрафна санкція у розмірі до 170 тис. грн, позбавлення волі на термін 3-5 років. За такі дії, вчинені повторно чи групою осіб, загрожуватиме від 8 до 12 років арешту.

Джерело: сайт ВРУ

Яке зараз передбачене покарання

Рівень відповідальності, який передбачений нинішнім законодавством, залежить від способів перетину державного кордону й обставин. Як приклад:

за статтею 369 ККУ — за спробу підкупу прикордонника встановлено штраф та позбавлення волі терміном до чотирьох років;

за статтею 358 ККУ — за підроблення документів, печаток (паспортів, висновків ВЛК про визнання непридатності до служби) також встановлено штраф, арешт та обмеження волі.

Проте за словами адвоката, за іншими способами перетину кордону (вплав, в багажнику чи пішки) карають за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" зі штрафом від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн чи просто адмінарештом.

"Та в усіх випадках такі дії військовозобов’язаних підпадають під статтю 336 КК України — "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період". Адже нині порушники масово втікають за кордон аби ухилитися від призову. Це карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років", — наголосив Роман Сімутін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки мають право заморожувати рахунки деяких військовозобов'язаних чоловіків. Блокування банківських карток відбувається на основі рішень Державної виконавчої служби щодо списання штрафів за порушення правил військового обліку.

Також ми писали, що на українців чекають чималі штрафи за перевезення валютної готівки, яка перевищує встановлений ліміт. Так, великі суми коштів необхідно декларувати під час перетину кордону.