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В Україні банки заморожують рахунки ухилянтів: що відомо

13 вересня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки заморожують рахунки ухилянтів — що важливо знати
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські банки мають право заморожувати рахунки деяких військовозобов'язаних чоловіків. Блокування банківських карток відбувається на основі рішень Державної виконавчої служби щодо списання штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це розповів юрист Олександр Потєшін.

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Арешт рахунків ухилянтів

За словами юриста, нині в країні щодо багатьох ухилянтів відкривають адміністративні провадження за ст. 210 "Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адвокат пояснив, що зазначена стаття передбачає відповідальність для військовозобов'язаних осіб за порушення правил військового обліку. Зокрема, під час зміни місяця проживання громадяни мають стати на військовий облік протягом семи днів. У разі невиконання цієї норми передбачений штраф від 510 до 850 гривень. Також передбачений штраф за неявку в ТЦК військовозобов'язаного після того, як отримав повістку.

Якщо щодо таких осіб є виконавчі провадження, вони потраплять в органи Державної виконавчої служби на примусове виконання. Юрист наголошує, що це — стандартна практика, якщо постанова ТЦК піде на примусове виконання у ДВС.

Державна виконавча служба тепер має автоматизовану систему виконавчих проваджень (АСВП). Тому після відкриття виконавчого провадження та занесення громадянина-ухилянта у реєстр боржників,  система автоматично бачить всі його банківські рахунки. Їх оперативно арештовують і автоматично списують з рахунку суми, що дорівнюють сумам призначених штрафів.

При цьому навіть якщо на рахунках немає коштів, у державних виконавців є чимало інструментів для стягнення боргів. У звязку з цим краще одразу сплачувати всі штрафи, радить адвокат.

"Переховуватися від ДВС — не варіант. Вони дотягнуться", — додав адвокат.

Більше про рахунки

Нагадаємо, Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Також ми писали, що НБУ суттєво підвищив ліміти за операціями, які не вимагають підтвердження походження коштів, для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEPs). Ліміти зросли з 200 тис. грн протягом кварталу до 400 тис. грн упродовж місяця. Це одна з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) політично значущих осіб.

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