Банки замораживают счета уклонистов – что важно знать

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки имеют право замораживать счета некоторых военнообязанных мужчин. Блокирование банковских карт происходит на основе решений Государственной исполнительной службы по списанию штрафов за нарушение правил военного учета.

Об этом рассказал юрист Александр Потешин.

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Арест счетов уклонистов

По словам юриста, сейчас в стране по отношению к многим уклонистам открывают административные производства по ст. 210 "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Адвокат пояснил, что данная статья предусматривает ответственность для военнообязанных лиц за нарушение правил военного учета. В частности, при смене места проживания граждане должны стать на военный учет в течение семи дней. При невыполнении этой нормы предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен. Также положен штраф за неявку в ТЦК военнообязанного после получения повестки.

Если в отношении таких лиц есть исполнительные производства, они попадут в органы Государственной исполнительной службы на принудительное исполнение. Юрист отмечает, что это стандартная практика, если постановление ТЦК пойдет на принудительное исполнение в ГИС.

Государственная исполнительная служба теперь имеет автоматизированную систему исполнительных производств (АСВП). Поэтому после открытия исполнительного производства и занесения гражданина-уклониста в реестр должников система автоматически увидит все его банковские счета. Их оперативно арестовывают и автоматически списывают со счета суммы, равные суммам назначенных штрафов.

При этом, даже если на счетах нет средств, у государственных исполнителей есть немало инструментов для взыскания долгов. В этой связи лучше сразу платить все штрафы, советует адвокат.

"Скрываться от ДВС — не вариант. Они дотянутся", — добавил адвокат.

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Напомним, Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

Также мы писали, что НБУ существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). Лимиты выросли с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в течение месяца. Это одно из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) политически значимых лиц.