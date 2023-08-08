Штрафи у 1,8 тис. євро за перевезення готівки — правила перетину кордону

Перетин кордону. Фото: google.com

На українців чекають чималі штрафи за перевезення валютної готівки, яка перевищує встановлений ліміт. Так, великі суми коштів необхідно декларувати під час перетину кордону.

Про один з таких випадків повідомляє "Канал 24".

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Штрафи за перевезення валюти

Як зазначається, польські прикордонники оштрафували українку за перевезення 15,3 тис. євро готівкою, виявлених під час митного контролю. Попри те, що вона намагалась пояснити, що ці гроші їй необхідні на прожиття, її оштрафували на 8 тис. злотих (в еквіваленті 1,8 тис. євро).

Річ у тім, що згідно з Податковим кодексом Польщі, громадяни під час перетину кордону мусять у письмовій формі повідомити про ввезення чи вивезення валюти на суму більшу у 10 тисяч євро.

Вимоги під час перетину кордону з Польщею

Також громадян можуть покарати за перевезення у Польщу заборонених речей. У переліку дозволених:

сигарети (дві пачки), електронні сигарети (дві одиниці), сигари (10 штук), тютюн (50 гр.);

спиртне (один літр міцного, два літри напоїв з міцністю 22% об., чотири літри вина, 16 літрів пива);

овочі, фрукти (п'ять кілограмів);

мед (два літри);

кава (0,5 кілограма);

медикаменти (має бути рецепт на седативні препарати та сильні ліки);

техніка (телефон, ноутбук по одному);

дитяче харчування (два кілограми);

риба (20 кілограмів, одна ціла, якщо перевищує встановлену межу);

харчування для тварин (два кілограми).

Не можна перевозити у Польщу м'ясні продукти, сало, молочні продукти, а також консерви. Інакше їх конфіскують, а штраф становитиме від 50 до 1 тис. євро.

Дозволяється мати у багажі упаковані товари та не сплачувати ввізне мито, якщо їх везуть не для комерції, а для споживання чи як подарунок.

Іноземцям під час перетину кордону наземним транспортом (потягом, автобусом чи власним авто) дозволяється перевозити речі, якщо вартість товарів не вища 300 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.