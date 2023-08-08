Штрафы в 1,8 тыс. евро за перевозку наличных — правила пересечения границы

Пересечение границы. Фото: google.com

Украинцев ждут немалые штрафы за перевозку валютной наличности, которая превышает установленный лимит. Так, большие суммы средств необходимо декларировать при пересечении границы.

Об одном из таких случаев сообщает "Канал 24".

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Штрафы за перевозку валюты

Как отмечается, польские пограничники оштрафовали украинку за перевозку 15,3 тыс. евро наличными, обнаруженными во время таможенного контроля. Несмотря на то, что она пыталась объяснить, что эти деньги ей необходимы на жизнь, ее оштрафовали на 8 тыс. злотых (в эквиваленте 1,8 тыс. евро).

Дело в том, что согласно Налоговому кодексу Польши, граждане при пересечении границы должны в письменной форме сообщить о ввозе или вывозе валюты на сумму более 10 тысяч евро.

Требования при пересечении границы с Польшей

Также граждан могут наказать за перевозку в Польшу запрещенных вещей. В списке разрешенных:

сигареты (две пачки), электронные сигареты (две единицы), сигары (10 штук), табак (50 гр.);

спиртное (один литр крепкого, два литра напитков с крепостью 22% об., четыре литра вина, 16 литров пива);

овощи, фрукты (пять килограммов);

мед (два литра);

кофе (0,5 килограмма);

медикаменты (должен быть рецепт на седативные препараты и сильное лекарство);

техника (телефон, ноутбук по одному);

детское питание (два килограмма);

рыба (20 килограммов, одна целая, если превышает установленный предел);

питание для животных (два килограмма).

Нельзя перевозить в Польшу мясные продукты, сало, молочные продукты и консервы. Иначе их конфискуют, а штраф будет составлять от 50 до 1 тыс. евро.

Разрешается иметь в багаже упакованные товары и не платить ввозную пошлину, если их везут не для коммерции, а для потребления или в качестве подарка.

Иностранцам при пересечении границы наземным транспортом (поездом, автобусом или собственным авто) разрешается перевозить вещи, если стоимость товаров не выше 300 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одним из основных изменений является упразднение требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.