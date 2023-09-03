Подарки для детей на 1 сентября: список и цены

Дети с гаджетом. Фото: novakdjokovicfoundation.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Традиционно в Украине 1 сентября отмечается День знаний, а первоклассники отмечают "Праздник Первого звонка". В этот день проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года , а учителям дарят цветы. Не оставляют родители без подарков и своих детей, для которых фактически начинается новый этап их жизни.

Новини.LIVE подготовили список интересных игрушек и гаджетов, которые можно купить на OLX и подарить ребенку на 1 сентября.

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Светильник "Левитирующий глобус"

Стильный и полезный гаджет. Глобус, который левитирует в воздухе, пригодится и как украшение для комнаты и как помощник в изучении географии.

Он оборудован светодиодной подсветкой, что создает поразительный эффект ночью. Вы можете разместить этот глобус на столе в детской комнате, на тумбочке или даже рядом с кроватью и использовать как ночной светильник.

Стоит "Левитирующий глобус" 1099 грн.

Светильник "Левитирующий глобус". Фото: OLX

3D ручка с LCD-дисплеем

3D ручка – это инструмент, позволяющий создавать трехмерные объекты из расплавленного пластика. Она похожа на обычную ручку, но вместо чернил использует пластиковую нить. Нить нагревается до температуры плавления, а затем выдавливается из сопла ручки. Под воздействием воздуха пластик быстро затвердевает, образуя трехмерный объект.

Такая ручка станет неповторимым сюрпризом, который оставит незабываемое впечатление на всех, независимо от возраста.

Стоит ручка 3D 450 грн.

3D ручка с ЖК-дисплеем. Фото: OLX

Металлическая фигурка супергероев из мира Marvel и DC Comics

Какие дети не любят комиксы и супергероев? Фигурки супергероев из мира Marvel и DC Comics станут отличным подарком для школьников. Каждая фигурка выполнена из металла и в высоту 13 сантиметров. Кроме того у нее есть световые и звуковые эффекты.

Качество и детализация этих героев на самом высоком уровне, что делает их особенно привлекательными. В комплекте с фигуркой идут батарейки. При заказе трех и более игрушек предоставляется скидка.

Стоят фигурки 450 грн.

Металлические фигурки супергероев из мира Marvel и DC Comics. Фото: OLX

Набор скетч маркеров

Скетчинг – это техника рисования быстрых очерков, которая используется для фиксации идей и вдохновения. Это популярный вид творчества, который подходит как начинающим, так и опытным художникам.

Скетч маркеры – это специальные маркеры, предназначенные для скетчинга. Они имеют широкий набор цветов и оттенков, а также разные наконечники, позволяющие создавать разные эффекты.

Маркеры на спиртовой основе отлично впитываются в бумагу, поэтому продавец рекомендует использовать скетчбуки с плотными листами. Каждый маркер имеет свой уникальный цифровой код, нанесенный на колпачок, чтобы можно было легко найти нужный цвет.

Цены:

24 шт. - 145 грн.

36 шт. - 176 грн.

48 шт. - 213 грн.

60 шт. - 240 грн.

80 шт. - 292 грн.

100 шт. - 410 грн.

120 шт. - 428 грн.

168 шт. - 829 грн.

262 шт. -1025 грн.

Набор маркеров скетч. Фото: OLX

Футбольный мяч

Футбольный мяч – это классика проверенная временем. На OLX продается новый футбольный мяч, созданный для лучшего футбольного опыта независимо от типа покрытия. Как отмечает продавец, мяч имеет высокое качество, а также не выступающие и надежные швы.

С весом от 390 до 410 граммов этот мяч не поддается воздействию ветра, всегда оставаясь стабильным в игре.

Стоит футбольный мяч 399 грн.

Футбольный мяч. Фото: OLX

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