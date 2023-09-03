Подарунки для дітей на 1 вересня: список та ціни

Діти з гаджетом. Фото: novakdjokovicfoundation.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Традиційно в Україні 1 вересня відзначається День знань, а першокласники відзначають "Свято Першого дзвоника". Цього дня відбуваються урочисті лінійки, присвячені початку нового навчального року, а вчителям дарують квіти. Не залишають батьки без подарунків і своїх дітлахів, для яких фактично розпочинається новий етап їхнього життя.

Новини.LIVE підготували список цікавих іграшок та гаджетів, які можна купити на OLX, та подарувати дитині на 1 вересня.

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Світильник "Левітуючий глобус"

Стильний і корисний гаджет. Глобус, який левітує у повітрі стане в пригоді і як прикраса для кімнати і як помічник у вивченні географії.

Він обладнаний світлодіодним підсвічуванням, що створює вражаючий ефект вночі. Ви можете розмістити цей глобус на столі у дитячій кімнаті, на тумбочці, або навіть поруч із ліжком і використовувати як нічний світильник.

Коштує "Левітуючий глобус" 1099 грн.

Світильник "Левітуючий глобус". Фото: OLX​​​​

3D ручка з LCD-дисплеєм

3D ручка — це інструмент, який дозволяє створювати тривимірні об'єкти із розплавленого пластику. Вона схожа на звичайну ручку, але замість чорнила використовує пластикову нитку. Нитка нагрівається до температури плавлення, а потім видавлюється з сопла ручки. Під впливом повітря пластик швидко твердне, утворюючи тривимірний об'єкт.

Така ручка, стане неповторним сюрпризом, який залишить незабутнє враження на всіх, незалежно від віку.

Коштує 3D ручка 450 грн.

3D ручка з LCD-дисплеєм. Фото: OLX

Металева фігурка супергероїв зі світу Marvel та DC Comics

Які діти не люблять комікси та супергероїв? Фігурки супергероїв зі світу Marvel та DC Comics стануть відмінним подарунком для школярів. Кожна з фігурок виконана з металу та має висоту 13 сантиметрів. Крім того у неї є світлові та звукові ефекти.

Якість та деталізація цих героїв на найвищому рівні, що робить їх особливо привабливими. У комплекті з фігуркою йдуть батарейки. При замовленні трьох і більше іграшок надається знижка.

Коштують фігурки 450 грн.

Металеві фігурки супергероїв зі світу Marvel та DC Comics. Фото: OLX

Набір скетч маркерів

Скетчінг — це техніка малювання швидких нарисів, яка використовується для фіксації ідей та натхнення. Це популярний вид творчості, який підходить як для початківців, так і досвідчених художників.

Скетч маркери – це спеціальні маркери, призначені для скетчингу. Вони мають широкий набір кольорів та відтінків, а також різні наконечники, які дозволяють створювати різні ефекти.

Маркери на спиртовій основі відмінно вбираються в папір, тому продавець рекомендує використовувати скетчбуки с щільними листами. Кожен маркер має свій унікальний цифровий код, нанесений на ковпачок, щоб можна було легко знайти потрібний колір.

Ціни:

24 шт. — 145 грн.

36 шт. — 176 грн.

48 шт. — 213 грн.

60 шт. — 240 грн.

80 шт. — 292 грн.

100 шт. — 410 грн.

120 шт. — 428 грн.

168 шт. — 829 грн.

262 шт. —1025 грн.

Набір скетч маркерів. Фото: OLX

Футбольний м’яч

Футбольний м’яч — це класика перевірена часом. На OLX продається новий футбольний м'яч, створений для найкращого футбольного досвіду, незалежно від типу покриття. Як зазначає продавець, м'яч має високу якість, а також надійні шви, що не виступають

З вагою від 390 до 410 грамів, цей м'яч не піддається впливу вітру, завжди залишаючись стабільним у грі.

Коштує футбольний м'яч 399 грн.

Футбольний м’яч. Фото: OLX

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивніші оголошення на OLX, в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох. Також, зібрали одяг з OLX для найкрінжовішого луку в Україні, і ТОП незвичайного транспорту, що продається на OLX.