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Повышение зарплаты в 2024 году: что предлагает власть

5 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в 2024 году — как власть предлагает повысить выплаты
Кошелек с деньгами. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют в 2024 году повысить размер замороженной на фоне войны минимальной заработной платы. В Федерации профсоюзов обнародовали варианты от центральных органов власти и профсоюзов.

Об этом говорится на официальном портале ФПСУ.

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Как отмечается, Министерство финансов предлагает установить такой прогнозный размер минимальной платы в проекте Государственного бюджета Украины:

  • с 1 января 2024 года — 7,1 тыс. грн, с 1 июля 2024 года — 8 тыс. грн;
  • с 1 января 2025 года — 8,37 тыс. грн;
  • с 1 января 2026 года — 8,95 тыс. грн;

Прогнозный размер должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки:

  • с 1 января 2024 года — 3,19 тыс. грн, с 1 июля 2024 года — 3,6 тыс. грн;
  • с января 2025 года — 3,76 тыс. грн;
  • с января 2026 года — 4,03 тыс. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что размер минимальной зарплаты (в среднем в течение года) будет составлять:

  • 7,66 тыс. грн — в 2024 году;
  • 8,2 тыс. грн — в 2025 году.

Как отмечается, Совместный представительный орган объединений профсоюзов на переговорах по определению размера минимальной зарплаты в проекте Госбюджета-2024 настаивает на минимальной заработной плате не ниже фактического размера прожиточного минимума, учитывая прогнозный индекс потребительских цен на этот год (предварительно — 9,43 тыс. грн).

Там подчеркнули, что установление минимальной зарплаты на предложенном профсоюзами уровне поспособствовало бы приближению нашей страны к трудовым стандартам Европейского Союза (ЕС). Речь идет о выполнении Директивы 2022/2041 относительно адекватной минимальной зарплаты в Евросоюзе, которая предусматривает установление "минималки" на уровне не ниже 50% от средней зарплаты.

В 2023 году размер минимальной заработной платы в стране составляет 6,7 тыс. грн, а почасово — 40,46 грн.

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Напомним, в разных регионах Украины на рынке труда ситуация с размером заработной платы существенно разнится. Самая высокая средняя зарплата в Киеве, а самая низкая — в Сумах.

Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

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