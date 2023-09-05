Зарплати у 2024 році — як влада пропонує підвищити виплати

Підвищення зарплати у 2024 році: що пропонує влада
В Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати. У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.
Про це йдеться на офіційному порталі ФПСУ.
Які розглядають варіанти підвищень "мінімалки"
Як зазначається, Міністерство фінансів пропонує встановити такий прогнозний розмір мінімальної заплати у проєкті Державного бюджету України:
- із 1 січня 2024 року — 7,1 тис. грн, з 1 липня 2024 року — 8 тис. грн;
- із 1 січня 2025 року — 8,37 тис. грн;
- із 1 січня 2026 року — 8,95 тис. грн;
Прогнозний розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- із 1 січня 2024 року — 3,19 тис. грн, з 1 липня 2024 року — 3,6 тис. грн;
- із січня 2025 року — 3,76 тис. грн;
- із січня 2026 року — 4,03 тис. грн.
Водночас, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що розмір мінімальної зарплатні (у середньому протягом року) буде становити:
- 7,66 тис. грн — у 2024 році;
- 8,2 тис. грн — у 2025 році.
Як зазначається, Спільний представницький орган об'єднань профспілок на переговорах з визначення розміру мінімальної зарплатні у проєкті Держбюджету-2024 наполягає на мінімальній заробітній платі на не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на цей рік (попередньо — 9,43 тис. грн).
Там наголосили, що встановлення мінімальної зарплати на запропонованому профспілками рівні посприяло б наближенню нашої країни до трудових стандартів Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про виконання Директиви 2022/2041 щодо адекватної мінімальної зарплати в Євросоюзі, яка передбачає встановлення "мінімалки" на рівні не нижче 50% від середньої зарплати.
У 2023 році розмір мінімальної заробітної платні в країні становить 6,7 тис. грн, а погодинно — 40,46 грн.
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Нагадаємо, в різних регіонах України на ринку праці ситуація з розміром заробітної плати суттєво різниться. Найвища середня зарплатня у Києві, а найнижча — у Сумах.
Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.