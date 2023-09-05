Зарплати у 2024 році — як влада пропонує підвищити виплати

Гаманець із грошима. Фото: Новини. LIVE

В Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати. У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.

Про це йдеться на офіційному порталі ФПСУ.

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Як зазначається, Міністерство фінансів пропонує встановити такий прогнозний розмір мінімальної заплати у проєкті Державного бюджету України:

із 1 січня 2024 року — 7,1 тис. грн, з 1 липня 2024 року — 8 тис. грн;

із 1 січня 2025 року — 8,37 тис. грн;

із 1 січня 2026 року — 8,95 тис. грн;

Прогнозний розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

із 1 січня 2024 року — 3,19 тис. грн, з 1 липня 2024 року — 3,6 тис. грн;

із січня 2025 року — 3,76 тис. грн;

із січня 2026 року — 4,03 тис. грн.

Водночас, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що розмір мінімальної зарплатні (у середньому протягом року) буде становити:

7,66 тис. грн — у 2024 році;

8,2 тис. грн — у 2025 році.

Як зазначається, Спільний представницький орган об'єднань профспілок на переговорах з визначення розміру мінімальної зарплатні у проєкті Держбюджету-2024 наполягає на мінімальній заробітній платі на не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на цей рік (попередньо — 9,43 тис. грн).

Там наголосили, що встановлення мінімальної зарплати на запропонованому профспілками рівні посприяло б наближенню нашої країни до трудових стандартів Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про виконання Директиви 2022/2041 щодо адекватної мінімальної зарплати в Євросоюзі, яка передбачає встановлення "мінімалки" на рівні не нижче 50% від середньої зарплати.

У 2023 році розмір мінімальної заробітної платні в країні становить 6,7 тис. грн, а погодинно — 40,46 грн.

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Нагадаємо, в різних регіонах України на ринку праці ситуація з розміром заробітної плати суттєво різниться. Найвища середня зарплатня у Києві, а найнижча — у Сумах.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.