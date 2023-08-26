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Зарплати у вчителів зростуть: Лісовий анонсував зміни в оплаті праці педагогів

26 серпня 2023 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зарплати у вчителів зростуть: Лісовий анонсував зміни в оплаті праці педагогів
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий виступає на конференції для освітян у Києві. Фото: mon.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про намір підвищити заробітну плату для вчителів та директорів шкіл. За його висловами, пілотну модель збільшення заробітної плати планується запустити в 500 навчальних закладах.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

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Лісовий зазначив, що програма вже активна. Протягом 2024-2025 років міністерство запустить пілотний проєкт оплати праці нового формату в 500 школах, адже головною метою є вихід з єдиної тарифної сітки.

"Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% — надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати та доплати від директора школи. І найголовніше — прагнемо підвищити зарплату", — зазначив міністр.

Він наголосив, що нова система оплати праці повинна бути відкритою та передбачливою, однак зараз це питання лишається відкритим.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий виступає на конференції для освітян у Києві. Фото: mon.gov.ua

Що відомо про підвищення зарплат вчителям у 2023 році

Цього року українські вчителі не отримали підвищення зарплати. Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, що поточний державний бюджет на 2023 рік виділяє менше коштів на зарплати вчителів, ніж рік тому.

"Державним бюджетом України на 2023 рік граничний обсяг освітньої субвенції, видатки якої спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, скорочено більш ніж на 20,5 млрд грн (19%) порівняно з 2022 роком", — заявив Лісовий.

Він зазначив, що причиною зниження видатків на освіту в бюджеті 2023 року є війна, за якої змінилися пріоритети фінансування. Також міністр додав, що для підтримки вчителів, керівники навчальних закладів можуть надавати підвищені оклади та доплати згідно з нормативами.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час конференції для освітян у Києві. Фото: mon.gov.ua

Нагадаємо, що зарплата учителів з вересня може трохи зрости. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.

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