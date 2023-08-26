Зарплаты в учителей возрастут: Лисовой анонсировал изменения в оплате труда педагогов

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выступает на конференции для педагогов в Киеве. Фото: mon.gov.ua

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о намерении повысить заработную плату для учителей и директоров школ. По его словам, пилотную модель увеличения заработной платы планируется запустить в 500 учебных заведениях.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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Лисовой отметил, что программа уже активна. В течение 2024-2025 годов министерство запустит пилотный проект оплаты труда нового формата в 500 школах, ведь главной целью является выход из единой тарифной сетки.

"Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% — надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты от директора школы. И самое главное — стремимся повысить зарплату", — отметил министр.

Он подчеркнул, что новая система оплаты труда должна быть открытой и предусмотрительной, однако сейчас этот вопрос остается открытым.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выступает на конференции для педагогов в Киеве. Фото: mon.gov.ua

Что известно о повышении зарплат учителям в 2023 году

В этом году украинские учителя не получили повышения зарплаты. Министр образования Оксен Лисовой пояснил, что текущий государственный бюджет на 2023 год выделяет меньше средств на зарплаты учителей, чем годом ранее.

"Государственным бюджетом Украины на 2023 год предельный объем образовательной субвенции, расходы которой направляются на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования, сокращен более чем на 20,5 млрд грн (19%) по сравнению с 2022 годом", — заявил Лисовой.

Он отметил, что причиной снижения расходов на образование в бюджете 2023 года является война, при которой изменились приоритеты финансирования. Также министр добавил, что для поддержки учителей руководители учебных заведений могут предоставлять повышенные оклады и доплаты согласно нормативам.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время конференции для педагогов в Киеве. Фото: mon.gov.ua

Напомним, что зарплата учителей с сентября может немного возрасти. Все зависит от стажа, должностного оклада и категории педагога. Кроме того, есть определенные доплаты за классное руководство, за добросовестный труд.