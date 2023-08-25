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В Україні зросла середня зарплата: як змінилась сума

25 серпня 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні змінились — як зросла середня сума
Гаманець із грошима. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні зросла середня реальна заробітна плата вперше з початку війни. Про це свідчить затверджений Пенсійним фондом України (ПФУ) показник за другий квартал поточного року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПФУ.

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Як змінилась реальна зарплата

У пресслужбі зазначають, що Пенсійний фонд затверджує відповідний   показник, який потім обліковується для розрахунку пенсії. Рівень реальної зарплати офіційно зріс вперше з початку 2022 року.

За інформацією ПФУ, середня зарплата змінювалась так:

  • у січні — 12,644 тис. грн;
  • у лютому — 12,794 тис. грн;
  • у березні — 13,423 тис. грн;
  • у квітні — 13,626 тис. грн;
  • у травні — 14,109 тис. грн;
  • у червні — 16,012 тис. грн.

Відтак, порівняно з червнем минулого року, заробітна плата збільшилась на 14,7%. Тоді як рік тому перебувала на рівні 13,957 грн.

При цьому річна інфляція у червні сягнула рівня 12,8%, що означає зростання реальної заробітної плати на близько 2%.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні уряд планує суттєво підвищити мінімальні заробітні плати та пенсії у наступні роки. За словами експертів, озвучений рівень, на який зростуть виплати, не зможе компенсувати рівень інфляції.

Також ми писали, що Верховна Рада України (ВРУ) попередньо підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Законопроєкт №9638, покликаний удосконалити механізми грошових виплат, пройшов перше читання.

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