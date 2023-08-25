Зарплати в Україні змінились — як зросла середня сума

Гаманець із грошима. Фото: google.com

В Україні зросла середня реальна заробітна плата вперше з початку війни. Про це свідчить затверджений Пенсійним фондом України (ПФУ) показник за другий квартал поточного року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПФУ.

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Як змінилась реальна зарплата

У пресслужбі зазначають, що Пенсійний фонд затверджує відповідний показник, який потім обліковується для розрахунку пенсії. Рівень реальної зарплати офіційно зріс вперше з початку 2022 року.

За інформацією ПФУ, середня зарплата змінювалась так:

у січні — 12,644 тис. грн;

у лютому — 12,794 тис. грн;

у березні — 13,423 тис. грн;

у квітні — 13,626 тис. грн;

у травні — 14,109 тис. грн;

у червні — 16,012 тис. грн.

Відтак, порівняно з червнем минулого року, заробітна плата збільшилась на 14,7%. Тоді як рік тому перебувала на рівні 13,957 грн.

При цьому річна інфляція у червні сягнула рівня 12,8%, що означає зростання реальної заробітної плати на близько 2%.

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Нагадаємо, в Україні уряд планує суттєво підвищити мінімальні заробітні плати та пенсії у наступні роки. За словами експертів, озвучений рівень, на який зростуть виплати, не зможе компенсувати рівень інфляції.

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