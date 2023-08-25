Зарплаты в Украине изменились — как выросла средняя сумма

Кошелек с деньгами. Фото: google.com

В Украине выросла средняя реальная зарплата впервые с начала войны. Об этом свидетельствует утвержденный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) показатель за второй квартал текущего года.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ.

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Как изменилась реальная зарплата

В пресс-службе отмечают, что Пенсионный фонд утверждает соответствующий показатель, который затем учитывается для расчета пенсии. Уровень реальной зарплаты официально вырос впервые с начала 2022 года.

По информации ПФУ, средняя зарплата менялась так:

в январе — 12,644 тыс. грн;

в феврале — 12,794 тыс. грн;

в марте — 13,423 тыс. грн;

в апреле — 13,626 тыс. грн;

в мае — 14,109 тыс. грн;

в июне — 16,012 тыс. грн.

Следовательно, по сравнению с июнем прошлого года заработная плата увеличилась на 14,7%. Тогда год назад находилась на уровне 13957 грн.

При этом годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной заработной платы на около 2%.

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Напомним, в Украине правительство планирует существенно повысить минимальные заработные платы и пенсии в последующие годы. По словам экспертов, озвученный уровень, на который вырастут выплаты, не сможет компенсировать уровень инфляции.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины (ВРУ) предварительно поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638, призванный усовершенствовать механизмы денежных выплат, прошел первое чтение.