Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине выросла средняя зарплата: как изменилась сумма arrow

В Украине выросла средняя зарплата: как изменилась сумма

25 августа 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине изменились — как выросла средняя сумма
Кошелек с деньгами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине выросла средняя реальная зарплата впервые с начала войны. Об этом свидетельствует утвержденный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) показатель за второй квартал текущего года.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ.

Читайте также:

Как изменилась реальная зарплата

В пресс-службе отмечают, что Пенсионный фонд утверждает соответствующий показатель, который затем учитывается для расчета пенсии. Уровень реальной зарплаты официально вырос впервые с начала 2022 года.

По информации ПФУ, средняя зарплата менялась так:

  • в январе — 12,644 тыс. грн;
  • в феврале — 12,794 тыс. грн;
  • в марте — 13,423 тыс. грн;
  • в апреле — 13,626 тыс. грн;
  • в мае — 14,109 тыс. грн;
  • в июне — 16,012 тыс. грн.

Следовательно, по сравнению с июнем прошлого года заработная плата увеличилась на 14,7%. Тогда год назад находилась на уровне 13957 грн.

При этом годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной заработной платы на около 2%.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине правительство планирует существенно повысить минимальные заработные платы и пенсии в последующие годы. По словам экспертов, озвученный уровень, на который вырастут выплаты, не сможет компенсировать уровень инфляции.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины (ВРУ) предварительно поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638, призванный усовершенствовать механизмы денежных выплат, прошел первое чтение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз