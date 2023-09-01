Сколько стоят гаджеты на OLX.

Ребенок за обучением. Фото: lockstepgroup.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В наши дни родители стремятся обеспечить школьников не только одеждой и школьными принадлежностями, но и полезными устройствами, которые понадобятся для обучения. Учитывая, что для многих учеников, из-за войны, учебный год будет проходить в дистанционном или смешанном формате, такие товары — это не только "игрушки", а реальные помощники в обучении.

Новини.LIVE с помощью статистики платформы онлайн-объявлений OLX рассказывают, сколько стоят гаджеты для обучения в Украине.

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Ноутбуки

Новые ноутбуки стоят в среднем 35310 гривен. Тем, кто хочет сэкономить, стоит рассмотреть вариант с подержанным девайсом. Их средняя стоимость составляет около 10 тысяч гривен. Это позволит сэкономить около 20 тысяч гривен.

Однако важно быть осторожными, покупая бывший в использовании ноутбук, чтобы не приобрести неисправное или поврежденное устройство. Предыдущий владелец ноутбука мог использовать его для игр или других ресурсоемких задач, что может привести к преждевременному износу оборудования. Кроме того, неизвестно, были ли они отремонтированы или модифицированы. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению ноутбука.

Наушники

Учащимся онлайн школьникам будет полезным использовать наушники. Они помогут ребенку комфортно слушать уроки по видеосвязи, даже если в помещении есть посторонние шумы.

Шумопоглощающие наушники обеспечивают более качественную передачу звука и уменьшают отвлекающие факторы. Их стоимость начинается с 1000 гривен. Обычные наушники стоят в среднем 1426 гривен.

Другие гаджеты

Средняя стоимость планшета для школьников составляет около 10 тысяч гривен. Б/у планшет можно приобрести в среднем за 4 тысячи гривен. Это более чем вдвое дешевле нового устройства.

Не следует покупать слишком устаревший планшет, так как они могут не поддерживать последние программы и программное обеспечение. Кроме того, устаревшие планшеты могут иметь более низкий уровень производительности. Это может сделать их медленными и неудобными в использовании.

Принтер – это также полезный девайс для школьников, однако цены на них также достаточно высокие. Новый принтер стоит около 11 тысяч гривен. Однако, если вы не планируете использовать принтер часто, можно приобрести подержанный принтер за 3,5 тысячи гривен.

Электронные книги – популярный девайс как для детей, так и для взрослых. Они позволяют читать книги в электронном формате, что удобно и экономно. Тем более, электронные книги отлично подходят для онлайн-обучения.

Средняя стоимость новой электронной книги составляет около 4700 гривен. Однако, если вы ищете более доступный вариант, можно приобрести электронную книгу за чуть больше 1,5 тысячи гривен.

Смартчасы также могут быть полезны для школьников. Средняя стоимость нового смартчаса составляет около 3456 гривен. Б/у смартчасы на OLX можно купить за 3155 гривен. Это не намного дешевле, но все же позволит немного сэкономить.

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