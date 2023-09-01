Скільки коштують гаджети для навчання на OLX

Дитина за навчанням. Фото: lockstepgroup.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В наші дні батьки прагнуть забезпечити школярів не лише одягом та шкільним приладдям, а й корисними пристроями, які знадобляться для навчання. Враховуючи, що для багатьох учнів, через війну, навчальний рік проходитиме у дистанційному чи змішаному форматі, такі товари — це не тільки "іграшки", а реальні помічники в навчанні.

Новини.LIVE за допомогою статистики платформи онлайн-оголошень OLX розповідають, скільки коштують гаджети для навчання в Україні.

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Ноутбуки

Нові ноутбуки коштують у середньому 35 310 гривень. Тим, хто хоче заощадити, варто розглянути варіант з вживаним девайсом. Їхня середня вартість становить близько 10 тисяч гривень. Це дозволить заощадити близько 20 тисяч гривень.

Однак важливо бути обережними, купуючи ноутбук, що був у використанні, щоб не придбати несправний або пошкоджений пристрій. Попередній власник ноутбука міг використовувати його для ігор або інших ресурсомістких завдань, що може призвести до передчасного зношення обладнання. Крім того, невідомо, чи вони були відремонтовані чи модифіковані. Некваліфікований ремонт може призвести до пошкодження ноутбука.

Навушники

Школярам, які навчаються онлайн, буде корисним використовувати навушники. Вони допоможуть дитині комфортно слухати уроки по відеозв'язку, навіть якщо в приміщенні є сторонні шуми.

Шумопоглинаючі навушники забезпечують більш якісну передачу звуку і зменшують відволікаючі фактори. Їхня вартість починається від 1000 гривень. Звичайні навушники коштують у середньому 1426 гривень.

Інші гаджети

Середня вартість планшета для школярів сягає близько 10 тисяч гривень. Уживаний планшет можна придбати в середньому за 4 тисячі гривень. Це більш ніж удвічі дешевше за новий пристрій.

Слід зазначити, що не слід купувати дуже застарілий планшет, тому що вони можуть не підтримувати останні програми та програмне забезпечення. Крім того, застарілі планшети можуть мати нижчий рівень продуктивності. Це може зробити їх повільними та незручними у використанні.

Принтер – це також корисний девайс для школярів, проте ціни на них також достатьо високі..Новий принтер коштує близько 11 тисячі гривень. Однак, якщо ви не плануєте використовувати принтер часто, можна придбати уживаний принтер за 3,5 тисяч гривень.

Електронні книги – популярний девайс як для дітей, так і для дорослих. Вони дозволяють читати книги в електронному форматі, що зручно та економно. Тим більше, електронні книги відмінно підходять для онлайн-навчання.

Середня вартість нової електронної книги становить близько 4700 гривень. Однак, якщо ви шукаєте більш доступний варіант, можна придбати електронну книгу за трохи більше 1,5 тисяч гривень.

Смартгодинник також може бути корисним для школярів. Середня вартість нового смартгодинника складає близько 3 456 гривень. Уживані смартгодинники на OLX можна придбати за 3155 гривень. Це не набагато дешевше, але все ж таки дозволить трохи заощадити.

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивніші оголошення на OLX, в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох. Також, зібрали одяг з OLX для найкрінжовішого луку в Україні, і ТОП незвичайного транспорту, що продається на OLX.